Chieri ’76 domani affronta Bergamo

L’undicesima giornata del campionato di A1 si apre con l’anticipo fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Volley Bergamo 1991. La partita, in programma domani, sabato 10 dicembre al PalaFenera, inizierà alle ore 18.

All’ultimo impegno prenatalizio di campionato in casa, le ragazze di Bregoli affronteranno la squadra che più da vicino le segue in classifica. Chieri e Bergamo infatti occupano al momento il quinto e il sesto posto, rispettivamente con 21 e 17 punti. Dopo due sconfitte le biancoblù sono tornate alla vittoria la scorsa settimana superando Vallefoglia, mentre le orobiche battendo Macerata hanno ottenuto la quarta affermazione delle ultime cinque giornate. Oltre che per il campionato, in palio ci sono punti molto importanti anche per la Coppa Italia. Con una vittoria Chieri si garantirebbe matematicamente la qualificazione con due giornate d’anticipo, a prescindere dai risultati dagli altri campi. Negli otto precedenti fra i due club, il Chieri ’76 si è imposto sette volte.

«Penso che la nostra squadra sia partita molto molto forte nella prima metà del campionato, e sono davvero orgogliosa per quanto siamo stati costanti finora. – fa il punto Brionne Butler – Con Bergamo ci aspetta sicuramente un’altra partita difficile. Credo che la cosa più importante sia restare concentrati su noi stessi e sul nostro gioco, cercando da subito di imporlo».

Quanto alla sua prima esperienza in Italia con Chieri, la centrale statunitense sottolinea che «Finora ne sono entusiasta. Adoro tutto di Chieri, è una cittadina stupenda e così vicina a Torino. Il livello della pallavolo italiana è altissimo. All’inizio mi sono sentito davvero sopraffatta dalla velocità del gioco, ma ora mi sento come se stessi finalmente raggiungendo questo livello di gioco così alto».

CEV CHALLENGE CUP