Cuneo Volley: sabato allenamento a Busca per Botto e compagni

Oltre alle partite casalinghe della serie C e della serie D del Cuneo Volley, al Palasport di Busca domani, sabato 10 dicembre, dalle ore 15.30 arriva la serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo che effettuerà la seduta di allenamento a porte aperte in preparazione al Big match contro Bergamo, in programma per domenica 11 dicembre alle ore 18 al Palasport di Cuneo. Sarà anche un ritorno per capitan Iacopo Botto e Simone Parodi, che proprio sul campo buschese mossero i primi passi della loro carriera giovanile con la maglia di Cuneo.

«Un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale e al presidente della Busca Volley per la disponibilità dimostrata nell'accogliere la prima squadra biancoblù per l'allenamento, vista l'impossibilità di utilizzo del nostro palazzetto per concomitanza con altro evento» - ha dichiarato il direttore generale Davide Bima.

«Sarà una buona occasione per il pubblico buschese – afferma l’assessore allo Sport Diego Bressi – per vedere da vicino in azione gli atleti azzurri, attualmente quarti nella classifica di A2. Ringraziamo la società cuneese per questa disponibilità e l’associazione Busca Volley per aver avviato una collaborazione destinata ad incrementarsi per riportare a Busca il grande volley nazionale».

L’appuntamento è quindi per sabato 10 dicembre dalle ore 15.30 presso il Palasport di Busca, la seduta avrà la durata di un paio d’ore e sarà aperto al pubblico, come tutti gli allenamenti della serie A2 maschile di Cuneo.