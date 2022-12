Monferrato Basket: ultimo impegno casalingo del 2022 contro Milano

Ultimo impegno al PalaEnergica Paolo Ferraris del 2022 per la Novipiù Monferrato Basket, alle ore 18 contro Urania Milano, gara valida per la dodicesima di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde. La Novipiù chiuderà poi con le ultime due gare in trasferta ad Agrigento e a Latina, rispettivamente il 18 e il 22 dicembre.

GLI AVVERSARI

Milano è a quota 12 punti, con 6 vittorie e 4 sconfitte sulle 10 partite disputate fino ad ora. I ragazzi di coach Davide Villa hanno perso contro Vanoli, Cantù, Treviglio e in trasferta a Latina, arrivando alla gara di Casale da due vittorie consecutive. Il roster è ben assortito, sotto le plance accanto al capitano Giorgio Piunti in estate sono stati ingaggiati l'americano Kyndahl Hill, il classe '99 Michele Ebeling da Udine, e l'italo-albanese Rei Pullazi, giocatore di grande spessore nel Campionato di A2 e che sta attraversando un ottimo momento di forma mettendo a referto grandi prestazioni. Vestono da questa stagione la canotta dei Wildcats anche l'ex casalese Andrea Amato, la guardia americana Giddy Potts, che insieme a Matteo Montano formano il pacchetto degli esterni a disposizione di coach Davide Villa. Chiudono i due giovani Matteo Cavallero e Simone Valsecchi.

Novipiù Monferrato arriva da quattro sconfitte, tre delle quali contro le tre grandi favorite del Girone Verde, i ragazzi di coach Andrea Valentini sono alla ricerca della vittoria che regalerebbe una gioia ai propri tifosi nell'ultimo appuntamento casalingo prima delle festività. Il roster sarà al completo. La Società Novipiù Monferrato Basket ha organizzato un Brindisi di Natale come regalo e momento convivale per tutti gli abbonati rossoblu, al termine della gara nell'Area Hospitality. Anche questa domenica ci saranno sulle tribune del PalaEnergica Paolo Ferraris gli studenti delle scuole coinvolte con il progetto “Basket & School”. Inoltre, all'interno del palazzetto sarà allestito uno stand dove sarà possibile acquistare i panettoni Anfass - Casale Monferrato, i cui proventi andranno in beneficenza all'associazione che da molti anni opera sul territorio in favore delle persone affette da disabilità.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Domenica andremo a chiudere questo ciclo serrato di partite, Urania Milano sta disputando un ottimo campionato e può schierare un roster con giocatori importanti per la categoria. In estate sono arrivati Andrea Amato, Giddy Potts, Michele Ebeling, Rei Pullazi e Kyndahl Hill, che sono andati ad aggiungersi ai confermati rappresentanti del gruppo storico di Urania, Montano e Piunti, insieme a giovani interessanti che quest’anno stanno trovando spazio come Valsecchi e Cavallero. Milano si basa molto sulla produttività dei tre esterni, Amato, Potts e Montano, ai quali nelle ultime partite si è aggiunto prepotentemente dal punto di vista realizzativo anche Rei Pullazi. Noi abbiamo affrontato nelle ultime quattro partite le prime tre del campionato, con i tre roster più forti, a questo punto dopo anche il passo falso nella gara casalinga contro Juvi Cremona, più che mai l’imperativo è tornare alla vittoria. Vogliamo fortemente questo obiettivo, con il fondamentale aiuto del nostro pubblico possiamo raggiungere insieme questo traguardo».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e a partire dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.