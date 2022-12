Reale Mutua Torino: al Pala Gianni Asti il big match con Cantù

Partita di cartello quella che attende la Reale Mutua Basket Torino che domenica, palla a due alle ore 17, scenderà in campo sul parquet del Pala Gianni Asti per affrontare l’Acqua San Bernardo Cantù nella gara valida per il penultimo turno del girone di andata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Meo Sacchetti si presenta a questo big match con un record di 9 vittorie e 1 sconfitta, che la collocano al primo posto in classifica a pari con la Vanoli Cremona (Cantù però è seconda in virtù dello scontro diretto). Miglior realizzatore dei canturini è Stefan Nikolic che in queste 10 partite ha segnato 15.0 punti di media. Subito dietro di lui, ci sono altri tre giocatori in doppia cifra di media: Dario Hunt (12.8+6.4 rimbalzi), Roko Rogic (12.6+6.0 assist) e Lorenzo Bucarelli (10.2).

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Per presentare il tipo di partita che ci aspetta è sufficiente guardare la classifica: giochiamo contro la squadra più in forma del momento, la prima della classe, un'autentica corazzata costruita dichiaratamente per salire di categoria. È chiaro quindi che le difficoltà tecniche e tattiche di questa partita sono insite nel tipo di rendimento e nel sistema di gioco estremamente efficace mostrato da Cantù. Sarà importante giocare sulla falsariga delle prestazioni che ci hanno permesso di vincere contro Treviglio e contro la Vanoli. Sicuramente sarà difficile ma questo è lo standard che dobbiamo chiedere a noi stessi se vogliamo battere una corazzata di questo tipo».

Niccolò De Vico (Capitano Basket Torino): «Crediamo ancora di poter raggiungere la Coppa Italia, ma per farlo dobbiamo riscattare subito la brutta prestazione di Rieti. Contro Cantù, avere la spinta del nostro pubblico e giocare in casa ci darà sicuramente una grande mano».

INFO UTILI

Si gioca domenica 11 dicembre, con palla a due alle ore 17, agli ordini dei signori Roberto Radaelli, Duccio Maschio e Marco Marzulli. La gara sarà in diretta su MS Channel HD (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat e in streaming). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino.