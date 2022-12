Verso Bertram Derthona-Banco di Sardegna Sassari

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dall’importante sfida al Banco di Sardegna Sassari in programma domani, sabato 10 dicembre, alle ore 20.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

La squadra è reduce dal successo ottenuto in trasferta sul campo di Verona, una partita «in cui abbiamo giocato molto bene per quasi tutti i quaranta minuti – esordisce coach Marco Ramondino – tranne in qualche momento del secondo quarto in cui abbiamo perso un po’ il controllo del ritmo della gara. Mantenere la stessa qualità di gioco e la stessa continuità anche contro un avversario del calibro di Sassari sarebbe bello da rivedere».

Passando all’analisi dei prossimi avversari, il capo allenatore bianconero ha così commentato: «Sassari è una squadra che conosciamo bene, che ha confermato il nucleo di giocatori dello scorso anno. Ha tanto talento e diversi giocatori negli esterni bravi a trattare la palla con grande pericolosità, specialisti del tiro da fuori come Kruslin e Bendzius e giocatori di grande atletismo sotto canestro come Stephens e Diop. La Dinamo ha diversi punti di forza e un allenatore molto esperto che ha sempre fatto produrre grandi stagioni alle sue squadre. Si tratta di una formazione attrezzata per essere competitiva sul doppio impegno campionato-coppa, per cui sarà importante porre attenzione sui loro vari punti di forza».

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.