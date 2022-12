Giaguari Torino: l'Under 18 si gioca la stagione contro i Panthers

Siamo alla resa dei conti. Questa sera, sul campo del Primo Nebiolo, i Giaguari Torino si giocheranno la prosecuzione della stagione Under 18 contro i Panthers Parma. I Giaguari partono dal vantaggio di 4 punti ottenuto nella vittoria di tre settimane fa a Parma, per cui possono permettersi anche di perdere con meno di quattro punti di scarto, ma naturalmente è un’opzione che i torinesi non prendono nemmeno in considerazione.

Foto © Riccardo Foglio Sarà una partita dura e combattuta proprio come quella di Parma, dove i Giaguari riuscirono ad imporsi nel finale con una grande giocata in attacco ed una prestazione difensiva superlativa nelle fasi finali dell’incontro.

I Giaguari recuperano un buon numero di influenzati assenti la scorsa settimana contro i Leocorni e daranno sicuramente battaglia per portare a casa una qualificazione ai playoff che ad inizio stagione sembrava compromessa.