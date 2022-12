Il Cascina Capello vola alla final four di Coppa Piemonte

Nel primo match ad aprire le danze è la gara contro il Cigliano, squadra che milita nell‘altro girone di serie C. Il primo set è vinto dalle chieresi in scioltezza, tenendo a distanza le avversarie e imponendo il loro gioco. 25-17 recita lo score alla fine della frazione. Il secondo set sembra andare sugli stessi binari, ma un calo di rendimento a metà frazione, compromette tutto il vantaggio accumulato grazie a una serie positiva di servizi vincenti delle ciglianesi. Il Cascina Capello la spunta nel finale imponendosi 26-24! Nel terzo set , forse appagate dal risultato, le chieresi partono male ed il Cigliano porta a casa il parziale con il risultato di 25-21.

Si è svolta la seconda fase della Coppa Piemonte . Il Cascina Capello ha ospitato in casa il concentramento per i risultati della prima fase. Le avversarie di turno sono il Volley Cigliano e PVB Cime Careddu Canelli .

Nella seconda gara avversario del Cascina Capello è il Canelli, chi vince la partita stacca il biglietto per le finali. Caretto e compagne vogliono vendicarsi della brutta prestazione in campionato e si presentano agguerrite in campo. Ne esce una gara stratosferica dove le ragazze di coach Piras concedono poco spazio alle avversarie, dominando tutto il match!! Finisce 3-0 con parziali abbastanza eloquenti 25-15, 25-12 e 25-17 recita il referto. Il Cascina Capello può così festeggiare la final four per il secondo anno consecutivo (record per la società chierese).

L'analisi a fine giornata di coach Piras: «Raggiungiamo il nostro primo obiettivo della stagione!! Devo fare i complimenti alle ragazze e allo staff per tutto il lavoro svolto in palestra. Stiamo faceno passi avanti su tutti i fondamentali e sul livello di concentrazione da mantenere nei momenti difficili».