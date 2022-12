B-M: Cattiveria e ambizione per crescere, Parella sfida Genova

Ancora una prova di maturità per il Volley Parella Torino che, dopo il successo esterno di sabato scorso contro Zephyr Mulattieri La Spezia, sarà di nuovo di scena in Liguria, questa volta nel capoluogo, per affrontare il CUS Genova, altra squadra in lotta per non retrocedere.

Un successo permetterebbe ai parellini di restare agganciati alle posizioni che contano ma soprattutto di mettere una bella distanza fra sè e la zona calda, e darebbe morale in vista delle prossime due sfide contro Ongina e Acqui, due tra le squadre più forti del campionato.

Rientrato dall'inizio Tommaso Riccioni contro La Spezia, coach Mollo dovrebbe poter contare su tutto il roster, sapendo quindi di poter attingere anche dalla panchina nel momento del bisogno.

«Per avere continuità serve innanzitutto consapevolezza nei nostri mezzi - dice coach Mollo - e in più ci vogliono cattiveria e un po' di ambizione perchè noi finora stiamo facendo il percorso che ci eravamo prefissati a inizio stagione ma se vogliamo competere con le squadre più forti dobbiamo pretendere di più da noi stessi».

«Contro il CUS Genova è una partita importante in ottica classifica - commenta Tommaso Riccioni - Sarà complicata perchè giochiamo fuori casa e perchè loro sono una squadra molto esperta e proverà a metterci in difficoltà. Noi dovremo essere bravi a confermare quanto fatto a La Spezia».