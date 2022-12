B1-F: Parella cerca conferme contro Biella

La bella vittoria di sabato scorso contro l'ormai ex capolista Castelfranco, ha ridato grande entusiasmo in casa Parella e ora si attende la prossima sfida contro Prochimica Virtus Biella per capire se le torinesi possano fare il definitivo salto di qualità.

Le laniere non sono certo una corazzata come le pisane o come Volpiano ma sono squadra quadrata con tante ragazze che giocano insieme da anni, capitanate dall'esperta palleggiatrice Cristina Mariottini, 30 anni e biellese doc. La giovane toscana classe 2003 Lara Colombini (ex Acqui) ha preso il posto di Stefania Mo come schiacciatrice di riferimento, mentre in posto 4 sono state confermate Gallina e El Hajjam. Giovanissime anche le due centrali, Gaia Biondi (2003) e Giorgia Fallarini (2005) e il libero Silvia Sormani (2003).

Anche il tecnico è nuovo: l'ex Chieri, Simone Marangio.

La rosa non è ancora completa, ma questa non è più una novità visto che da inizio stagione coach Barisciani non ha mai potuto contare nemmeno in un allenamento su tutto il roster, ma le ragazze chiamate in causa stanno dimostrando massimo impegno e di poter competere a questi livelli.

«Biella arriva da una vittoria contro Caselle, una squadra che ci ha messo in difficoltà due settimane fa - commenta Ludovica Tullio - Ci stiamo allenando per migliorarci e la vittoria di sabato scorso ci ha dato la carica giusta per affrontare al meglio la settimana».

«Sarà una partita difficile da giocare perchè in molte occasioni, quando abbiamo dovuto imporci, abbiamo faticato - dice coach Barisciani - Bisogna fare attenzione a fare le cose bene perchè Biella è una squadra velenosa, con un paio di attaccanti che hanno percentuali in attacco molto alte, una palleggiatrice che conosciamo bene, quindi una squadra che ci mette un campanello d'allarme».