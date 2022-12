"Un Anno di Tamburello": la cerimonia a conclusione dell'anno sportivo 2022

Come ogni anno arriva per il mondo del Tamburello l’appuntamento consueto con la Premiazione dell'Attività Tamburellistica 2022 che ha coinvolto le tante formazioni piemontesi ed in particolar modo del territorio monferrino. L’evento avverrà sabato 17 dicembre con inizio alle ore 16.00 presso il Teatro Lumière di Asti, in corso Dante 188. Una manifestazione, organizzata come sempre dalla FIPT Piemonte e dal Comitato Provinciale di Asti con il Patrocinio della "Banca di Asti", e alla quale sono state invitate le massime autorità sportive e istituzionali, tutte le società del tamburello piemontese e gli organi di stampa.