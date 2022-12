AUDI FIS SKI WORLD CUP: trionfo di Marta Bassino nel gigante

Sestriere questa mattina si è svegliata con il sole, regalando una cartolina naturale unica nel suo genere dopo i 40 cm di neve caduti venerdì. Oltre 13mila persone sono salite “al Colle”, il modo in cui in Piemonte chiamano la località. E proprio una piemontese oggi ha conquistato il gradino più alto del podio della Kandahar G.A. Agnelli. E’ stata infatti Marta Bassino a vincere il gigante di Sestriere.

Alle spalle di Marta Bassino, che ha chiuso con il tempo totale di 2’28”89, troviamo la campionessa olimpica Sara Hector con 11 centesimi di ritardo, e terza Petra Vlhova, battuta dall’italiana per 40 centesimi.

Per la svedese Sara «è stata una gara molto dura, dove ho cercato di dare il massimo e sono molto felice del risultato ottenuto su questa pista. Per la seconda manche mi sono detta di spingere più che potevo ed eccomi qui».

Per Petra Vlhova «questa pista mi piace molto ed essere sul podio è una bellissima conquista, visto quanto è stata dura!».

Alle 18 di questa sera le tre regine del gigante di Sestriere saranno in piazza Fraiteve per le premiazioni ufficiali, dopo aver ricevuto nel parterre il trofeo da Fabrizio Ricca - Assessore allo Sport della Regione Piemonte, Massimo Faraò – Direttore Marketing Audi Italia e Gianni Poncet – Sindaco di Sestriere.

A seguire l’estrazione dei pettorali per lo slalom di domani, domenica 11 dicembre.