Bergamo espugna 1-3 il PalaFenera

Molto fallose (spiccano i 15 errori al servizio) e discontinue, le ragazze di Bregoli cedono a una Bergamo più concreta, costante e lucida. Tolto la prima frazione, vinta in scioltezza da Chieri, dal secondo set in avanti le oribiche si mostrano superiori soprattutto nei finali, in cui non sbagliano nulla. Alla squadra di Micoli va anche riconosciuto il grande merito di essere sempre stata in partita, anche nei momenti di difficoltà.

Un’importante svolta a favore di Bergamo è data dall’ingresso a gara in corso di Frosini: risulterà la seconda miglior realizzatrice del match con 16 punti, preceduta soltanto da una Lanier a tratti incontenibile. Da segnalare anche gli 8 muri punto di Butigan, e l’eccellente regia di Gennari, premiata MVP. A Chieri non bastano i 15 punti di Villani e Cazaute.

La cronaca

Primo set – L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio, con un serrato punto a punto fino al 9-10. L’errore al servizio di Bergamo manda sulla linea dei 9 metri Weitzel. Il suo turno di battuta frutta a Chieri un break di 8-0 che cambia il punteggio a 17-10. Micoli spende i suoi due time-out e manda in campo Turlà, Frosini e May, ma le orobiche non recuperano e le padrone di casa chiudono 25-15 alla prima palla set con un mani out di Villani.

Secondo set – Micoli conferma in campo Frosini, per il resto torna al sestetto iniziale. Sul 5-6 il punteggio gira a favore delle ospiti che trascinate da Lanier strappano a 5-9. Bregoli chiama time-out e cambia la diagonale per mezza rotazione inserendo Morello e Storck, ma l’inerzia resta favorevole a Bergamo che allunga a 10-16 (Lanier). Dopo il secondo time-out chierese le biancoblù iniziano a carburare, si riavvicinano a 14-16 (Bosio), sfiorano il pareggio sul 17-18 (muro di Villani), e dopo essere andate sotto 17-20 impattano sul 21-21 (errore in attacco di Cagnin). Micoli ferma il gioco e al rientro in campo la sua squadra fa 21-22. Il finale è tutto di Bergamo: muro di Stufi, ace di Frosini aiutato dal nastro, pipe vincente di Lanier e il set termina 21-25.

Terzo set – In avvio di set i due allenatori sono costretti a spendere subito un time-out, prima Bregoli (2-5), quindi Micoli (5-5). Dopo una fase di punto a punto Bergamo ritrova il doppio vantaggio (10-12, Cagnin). Sul 12-14 un’invasione di Bosio, confermata dal videocheck, e un attacco fuori di Weitzel danno il +4 (12-16) a Bergamo, che poi allunga ancora a 14-21. Intanto entrano Storck, Morello e Rozanski. Nel finale Chieri riduce lo svantaggio (19-22), sul 20-24 riesce ancora ad annullare due palla set con un attacco di Villani e un ace di Storck, poi il servizio lungo di Storck sancisce il 22-25.

Quarto set – Nel sestetto biancoblù Storck viene confermata in diagonale con Bosio. Bregoli deve già chiamare time-out sull’1-4, poi inserisce Mazzaro per Weitzel. Chieri recupera e rimette in naso avanti con Cazaute (7-6). Le padrone di casa casa prendono un leggero vantaggio e, pur con un po’ di tira e molla, mantengono un’incollatura fino al 19-16. Nel finale Bergamo è meno fallosa e più lucida: Lorrayna (da poco entrata insieme a Turlà) dà la parità a 20 alle orobiche che poi allungano a 21-24 con i muro di Butigan, e chiudono 21-25 alla prima palla match con un mani out di Lorrayna.

Il commento

Kaja Grobelna: «Noi abbiamo commesso troppi errori. Bergamo ha battuto bene, ha difeso bene, ha giocato bene in generale, ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria: complimenti a loro. Abbiamo ancora tante partite importanti davanti a noi, e non possiamo mollare adesso: impariamo dalla partita di oggi e ripartiamo».

Giulia Gennari: «Siamo state molto determinate. Crediamo molto in noi, sapevamo che era una partita difficile ma sapevamo anche quali sono le nostre caratteristiche e oggi le abbiamo messe tutte in campo, e siamo state ripagate».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Volley Bergamo 1991 1-3

Parziali (25-15; 21-25; 22-25; 21-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 3, Grobelna 11, Butler 10, Weitzel 9, Villani 15, Cazaute 15; Spirito (L); Morello, Storck 9, Rozanski 2, Mazzaro 2. N. e. Fini, Kone (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

VOLLEY BERGAMO 1991: Giulia Gennari 1, Lorrayna 3, Butigan 13, Stufi 6, Lanier 17, Cagnin 5; Cecchetto (L); Turlà, Frosini 16, May. N. e. Bovo, Partenio, Cicola (2L). All. Micoli; 2° Zanelli.

ARBITRI: Papadopol di Mantova e Giardini di Verona.

NOTE: presenti 955 spettatori. Durata set: 22′, 26′, 30′, 29′. Errori in battuta: 15-5. Ace: 3-1. Ricezione positiva: 69%-64%. Ricezione perfetta: 38%-20%. Positività in attacco: 41%-34%. Errori in attacco: 10-6. Muri vincenti: 8-15. MVP: Giulia Gennari.