Pall. Chivasso se la gioca con Collegno

In casa della prima della classe, da ultima in classifica, senza Riccardo Pagetto, con Di Matteo, Pepino e Ferro mezzi infortunati, con Stefano Pagetto influenzato, con tutti gli sfavori del pronostico, la Ferro Impianti Chivasso sfodera un’ottima prova, giocando alla pari con Tarditi e compagni, toccando anche sei punti di vantaggio a tre minuti dalla fine del terzo periodo, prima di alzare bandiera bianca nella seconda metà dell’ultimo quarto.

Alla fine sono sempre le piccole cose a fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, soprattutto contro le grandi squadre, capaci di punire e sfruttare ogni passo falso avversario: sul 49-43 Chivasso non sfrutta tre palle di fila per allungare in doppia cifra e dopo due palle perse è punita dalle triple di Di Matteo, Mortarino e dall’esperienza di Tarditi, che confezionano un parziale di 9-0 e riportano l’inerzia della gara nelle mani della squadra di coach Sacco. Le piccole cose che hanno funzionato per tre quarti: concentrazione, difesa attenta, rotazioni efficaci, letture offensive, pazienza, sono gli ingredienti che hanno caraterizzato la prima parte di gara chivassese. Nel primo quarto è Giovara a caricarsi offensivamente la sua squadra sulle spalle, mentre per Collegno sono Tarditi e Tiagande a sfruttare la loro prestanza fisica per controllare i rimbalzi e segnare il 15-15 di fine primo quarto.

Nel secondo Chivasso prova il primo allungo (20-15), ma Collegno sfrutta De Bartolomeo e Tiagande per ricucire e sorpassare, prima che nel terzo periodo Ferro e Migliori portino Chivasso sul 49-43, giocando ottimi pick and roll e pick and pop. A questo punto Chivasso potrebbe ancora allungare ma due errori in appoggio ed ai liberi, ridanno speranza a Collegno, che vara la difesa match-up per bloccare i chivassesi e colpire dalla linea dei tre punti per il 51-49 di fine terzo periodo. Negli ultimi 10’ di gioco Collegno allunga sul +8, Chivasso riesce a riportarsi fino al 63-60 a -2’, ma è ancora Collegno a capitalizzare tre perse banali dei biancoverdi, che pongono la parola fine al match.

COLLEGNO BASKET - FERRO IMPIANTI PALL. CHIVASSO 73-63

Parziali (15-15; 34-30; 51-49)

COLLEGNO: Villata ne, Borgialli 2, Bertino ne, Tuninetto ne, Viele ne, Tarditi 14, Di Matteo 7, Framarin 9, Tiagande 16, Mortarino 16, Trinchero 2, De Bartolomeo 7. All. Sacco.

CHIVASSO: Giovara 11, Vettori, Vai 3, Delnevo ne, Perino 2, Di Matteo 6, Greppi, Pepino 9, Ferro 15, S. Pagetto 5, Migliori 12. All. Bruno.

ARBITRI: Sig.ri Notari e Ugo.

NOTE: Migliori uscito per 5 falli.