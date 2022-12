Akronos Moncalieri questa sera ospite di Venezia

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 18 sul campo dell’Umana Reyer Venezia. Trasferta difficilissima per le Lunette di coach Spanu che arrivano da tre vittorie consecutive ai danni di Brescia, San Giovanni Valdarno e Lucca. I 10 punti in classifica raccolti dall’Akronos significano al momento 8° posto insieme a Ragusa.

Le venete, che in estate hanno rivoluzionato il roster acquisendo via Sassari e Costa Masnaga due top player del livello di Jessica Shepard (19,8 punti e 7,8 rimbalzi di media) e Matilde Villa (10,3 e 3,4 assist), sono al momento terze con 8 vittorie e 2 sconfitte. L’americana non dovrebbe però essere della partita, così come l'altra lunga orogranata Cubaj, entrambe in dubbio per problemi fisici.

Su sponda gialloblù è invece la solita Westbeld la sorvegliata speciale con i suoi classici 20 e 10 a uscita. Prezioso anche l’apporto dell’altra statunitense Mitchell che in stagione viaggia a quasi 16 punti di media e oltre 2 assist. Reduce dal career high in A1: Lydie Katshitshi, 23 punti contro Lucca grazie a un super 8/9 dal campo e 8/8 ai liberi. Coach Spanu dovrebbe ritrovare anche Erica Reggiani dopo lo stop precauzionale di martedì. Fondamentale l’impatto in entrambe le metà campo del duo Landi-Giacomelli.

Palla a due alle 18 al Palasport Taliercio di Mestre, diretta streaming su lbftv.it, arbitri: Pellicani, Roiaz, Calella.

Coach Marco Spanu: «Ci aspetta ancora una volta partita difficilissima. Venezia è da decenni ai vertici in Italia e in Europa e fa di fisicità e tecnica il suo cavallo di battaglia. Il parquet del Taliercio è un luogo di culto del basket in rosa e non solo, quindi credo che i problemini fisici e di salute di qualche ragazza verranno accantonati…almeno inizialmente».