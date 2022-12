B1-F: un super Parella annienta Biella

La gara perfetta. Il Parella per due set non sbaglia praticamente nulla e annichilisce Prochimica Virtus Biella, squadra che la seguiva in classifica ad una sola lunghezza di distanza. Una vera e propria prova di forza delle parelline che, pur non potendo ancora contare su Mabilo, sembrano aver trovato la quadra anche nelle difficoltà che devono affrontare ormai da inizio stagione mostrando una grande unità d'intenti e affidandosi proprio al collettivo.

Contro Biella la differenza che si è vista in campo è stata incredibile, con le parelline bravissime tatticamente ad arginare Gallina, la mano pesante delle laniere, mettendo in difficoltà Mariottini in palleggio grazie ad un servizio ficcante che ha spesso mandato in crisi la ricezione ospite, fondamentale in cui la sola El Hajjam ha sempre risposto "presente". E poi gli errori, ridotti al minimo per due set. Quattro nel primo e tre nel secondo con zero errori in attacco e solo tre muri subiti.

Coach Barisciani conferma il sestetto della scorsa settimana con Polezzi alzatrice e Cicogna opposto, Camperi e Damato in banda, Deambrogio e Tullio centrali con Fantini libero. Formazione tipo per Biella che schiera Mariottini in regia e Colombini opposto, Gallina e El Hajjam ali, Biondi e Fallarini al centro e Sormani libero.

Partita a senso unico. Parella subito avanti 5-2, allunga con Polezzi a servizio: 12-5. Biella non riesce mai ad andare oltre al cambiopalla e ad ogni giro subisce break. Marangio prova a cambiare qualcosa inserendo Fornasier, Frascarolo e Civallero ma la situazione non migliora e le torinesi chiudono 25-13.

Stesso discorso nel secondo parziale, con coach Marangio che esaurisce i time out già sul 9-2. Gallina prova a trascinare le compagne (10-7) ma il divario è troppo grande e il Parella riprende la sua corsa allungando progressivamente fino al 25-17 finale.

Nel terzo le padrone di casa calano un po' l'attenzione ma non concedono comunque mai a Biella la possibilità di andare avanti nel punteggio. Dal 4-1 iniziale, le laniere pareggiano 4-4 ma il secondo allungo parellino è già decisivo: 9-6. Le padrone di casa si portano 16-9, poi subiscono un piccolo break (16-12) per ripartire subito a macinare punti (20-13) e chiudere 25-17.

«Nei primi due set abbiamo valorizzato al meglio quello che ci aspettavamo da parte loro, ovvero qualche errore di troppo - commenta a fine gara coach Barisciani - Eravamo preparati alla tassa da pagare contro Gallina e siamo poi riusciti ad arginarla nel corso del match. Abbiamo avuto un piccolo calo situazionale nel terzo set ma comunque non siamo andati in difficoltà in uno specifico fondamentale e siamo calati per qualche disattenzione di troppo ma credo che la gara fosse ormai abbastanza incanalata e non abbiamo mai avuto la percezione di poterla perdere».

VOLLEY PARELLA TORINO - PROCHIMICA VIRTUS BIELLA 3-0

Parziali (25-13, 25-17, 25-17)

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 5, Cicogna 8, Camperi 15, Damato 6, Deambrogio 9, Tullio 2, Fantini (L), Esposito (L). N.e: Tosini, Camolese, Fano, Tognoni, Mabilo. All: Mauro Barisciani.

PROCHIMICA VIRTUS BIELLA: Mariottini, Colombini 4, Gallina 14, El Hajjam 5, Biondi 4, Fallarini, Sormani (L), Fornasier 1, Frascarolo 1, Rollini, Huaman, Civallero, D'Adamo. N.e: Vercellini, Guzzo (L). All: Simone Marangio.

NOTE: Ace 6-0, Battute sbagliate 9-7, Ricezione 43% (19%)-52% (19%), Attacco 42%-25%, Muri 8-4, Errori 18-30.