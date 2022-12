Derthona Basket: il regalo del Natale bianconero

L’atmosfera e la magia del Natale si avvicinano, un momento di gioia e felicità, di festa. Tempo di regali e di pensieri per gli amici, le persone care e gli affetti. La Bertram Derthona propone ai suoi tifosi e a tutti coloro che fossero interessati il ‘Christmas Pack’, un dono perfetto per chi ha a cuore i colori bianconeri.

La proposta del Club ai suoi sostenitori è composta dal miniabbonamento comprensivo dei biglietti sia per la gara contro la Nutribullet Treviso (palla a due alle ore 17.00 di domenica 26 dicembre) che per l’attesissima sfida alla Virtus Segafredo Bologna. Il pack è completato dalla tazza del Derthona Basket.

Chi deciderà di acquistare il Christmas Pack con i biglietti per il Parterre Derthona o Bianconero potrà ulteriormente completarlo con l’aggiunta dell’accesso alla sala hospitality, in cui provare i prodotti del territorio, per entrambi gli incontri. Un regalo perfetto per chi, con vicinanza e passione, segue le gesta dei Leoni, arricchito dalla possibilità di assicurarsi il proprio posto per la partita contro la Virtus (sabato 7 gennaio ore 20.00), la cui biglietteria singola aprirà martedì 27 dicembre. Per tutti i tifosi permane la possibilità di acquistare esclusivamente il ticket per l’incontro con Treviso in programma lunedì 26 dicembre.

Il costo del Christmas Pack, emesso come biglietto unico valido per entrambe le partite, quindi da conservare anche dopo la partita con Treviso, varierà a seconda del settore in cui i tifosi vorranno acquistare i biglietti per le due partite comprese all’interno del regalo. La Società ricorda che per entrambe le sfide sono disponibili, fino a esaurimento, posti in tutti i settori del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito i prezzi dei Pack:

Biglietti Parterre Derthona + hospitality + tazza € 154 Biglietti Parterre Derthona + tazza € 124 Biglietti Parterre Bianconero + hospitality + tazza € 134 Biglietti Parterre Bianconero + tazza € 104 Biglietti Parterre Laterale + tazza € 84 Biglietti Tribuna Derthona + tazza € 64 Biglietti Tribuna Bianconera + tazza € 56 Biglietti Curva Sud + tazza € 30 Biglietti Curva Nord + tazza € 24



Il Christmas Pack sarà in vendita, a partire dalle ore 16.00 di lunedì 12 dicembre, presso la sede del Club sita in Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19). Per ogni ulteriore informazione relativa al Christmas Pack è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.