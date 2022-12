Tris per gli Squali: battuti gli Herons con carattere

Nella dodicesima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket chiude il 2022 fra le mura di casa con una grande vittoria: 69-60 contro gli Herons Montecatini.

Per gli Squali ci sono Restelli, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; per gli Herons Giancarli, Natali, Chiera, Lorenzetti e Arrigoni. Bastano poche azioni a coach Nava per richiamare subito gli Squali (0-4). Reazione immediata con Restelli e Ingrosso da tre (5-4). Il quarto è punto a punto (11-10 di Colussa). Bechi sigla l’11—14, Buono riporta il vantaggio (15-14). Maruca per il 17-14, sul 21-17 di Seck è time out per Barsotti. Bechi si fa sotto di nuovo (22-21), Maruca e Seck al ferro riallungano di nuovo le distanze per il 26-21. Ancora punto a punto con Natali dalla lunetta a portare a vantaggio i suoi (26-27), ma il finale è ancora di marca Squali ed è 31-29 con Ingrosso e Giacomelli.

Solidi in difesa, gli Squali continuano così anche alla ripresa (38-31 con Maruca e poi è sempre lui a siglare il 40-33). Arrigoni firma il 40-35, entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro con difese importanti da entrambe le parti. Gli Herons pareggiano 40-40, ma è pronta la risposta biancorossa: 45-40 con Ingrosso e Seck. Continua la corsa e un bel parziale casalingo vale il 61-46. Colussa a segno per il 65-51, Chiera prova a ricucire (66-58). Sul 66-60 è pausa per Nava, Montecatini prova almeno a ridurre le distanze, ma Restelli ai liberi ci mette il sigillo: 69-60.

Oleggio Magic Basket - Herons Basket Montecatini: 69-60

Parziali (15-14; 16-15; 14-11; 24-20)

Oleggio: Ingrosso 12, Giacomelli 8, Colussa 8, Restelli 14, Ballarin, Maruca, Palestra, Introini, Guardigli, Temporali, Seck 6, Buono 9. All. Nava.

Herons: Bechi 7, Giannini 2, Chiera 7, Torrigiani ne, Natali 8, Lafitte 2, Arrigoni 23, Adeola, Lorenzetti 1, Giancarli 6, Dell’Uomo 4, Cei ne. All. Barsotti.