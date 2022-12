Serie A1-F: Pinerolo vince contro Macerata

Le piemontesi la spuntano al tie break dopo più di due ore di gioco, trascinate dai 26 punti di Carletti e da una Gray in formato super (11 muri e meritatissimo premio Mvp). Prandi manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti, Ungureanu (21 punti), Grajber 16 e Akrari 13. Nella metà capo di casa la migliore è Malik con 27 punti, seguita da Abbott (14). L’attacco (43% di Pinerolo contro il 34% di Macerata) e il muro (19 e 9) fanno la differenza in una gara giocata per lunghi tratti alla pari. Per la compagine di coach Marchiaro due punti che fanno morale e danno una bella iniezione di fiducia a tutta la società.

1 SET La Wash4Green piazza subito un break con Ungureanu e Gray in attacco (0-4). Fiesoli firma il primo punto marchigiano. Nonostante quattro errori consecutivi al servizio Pinerolo difende il vantaggio (7-11) ma a metà parziale Malik e Abbott accorciano le distanze (13-14). Le ospiti allungano ancora con Carletti che prima attacca poi mura Abbott per il 13-16. Fiesoli non passa ed è 17-20. Ricci si affida a Malik per riportare in gioco le sue poi è Abbott ad azzerare le distanze nel finale di set (22-22). Pinerolo spreca tutto mentre nella metà campo di casa Fiesoli e compagne spingono sull’acceleratore e chiudono 25-23 con un muro di Molinaro su Akrari.

2 SET Anche nel secondo parziale Pinerolo mette la testa avanti: Ungureanu e Carletti portano la squadra a +3 (2-5). Macerata accorcia immediatamente con Malik in pipe (6-7) ma l’ace di Akrari riporta la Wash4Green avanti (8-11). L’attacco marchigiano si scontra contro il muro granitico di Gray portando le ospiti sul 9-16. La pipe di Ungureanu segna il 10-19 poi è ancora la centrale piemontese a bloccare la strada a Molinaro e ipotecare il set. Carletta attacca il pallone del set point e Akrari mette le mani sull’attacco di Malik e chiude 11-25.

3 SET Il terzo set è un testa a testa serratissimo. Abbott gioca con le mani del muro e Grajber attacca di potenza (6-6). Ungureanu risponde a Fiesoli poi la Wash4Green prova a mettere le distanze con Grajber e Akrari in attacco ma le padrone di casa accorciano immediatamente (16-16). Si procede punto a punto fino al 19 pari quando Dijkema entra al servizio e Abbott in prima linea non sbaglia un colpo (22-20). La difesa marchigiana lavora benissimo e Malik piazza il punto del 24-21. Ricci chiude la strada a Grajber ed è 2-1 Macerata (25-21).

4 SET Avvio equilibrato (4-4). Fiesoli non trova il campo da gioco e regala il doppio vantaggio alle ospiti (6-8). Il pallonetto di Carletti vale il + 3 (8-11) poi Prandi dai nove metri allunga ancora e Carletti in attacco porta il punteggio sull’11-17. È un monologo delle piemontesi con Grajber superlativa in attacco. 15-25 ed è tie break.

5 SET Il quinto set si gioca in perfetto equilibrio (4-4). Al cambio campo la Cbf Balducci è avanti 8-7. Il break che consente a Pinerolo di allungare porta la firma di Adelina Ungureanu (8-10). Paniconi chiama time out ma le piemontesi salgono ancora con Gray a muro su Cosi (9-13). La pipe di Carletti è in, chiude il muro di Gray su Malik 12-15.

Anna Gray Wash4Green Pinerolo MVP: «Siamo veramente soddisfatti di questa vittoria perché la cercavamo da tanto tempo. Abbiamo messo in pratica quello che abbiamo allenato tutta la settimana e ce l’abbiamo fatta. Il livello di gioco è stato uguale, abbiamo spinto entrambe ma noi siamo riuscite a spuntarla».

Alessia Fiesoli Cbf Balducci Hr Macerata: «C’è mancata la continuità. In alcuni frangenti abbiamo fatto belle cose e in altri un po’ meno. Cosi a caldo non so dire bene cosa ma volevamo la vittoria e sapeva di potercela fare ma non è arrivata quindi continuiamo a lavorare».

CBF BALDUCCI HR MACERATA-WASH4GREEN PINEROLO 2-3

Parziali (25/23, 11/25, 25/21, 15/25, 12/15)

Cbf Balducci Hr Macerata: Cosi 6, Abbott 14, Ricci 5, Molinaro 5, Fiesoli 12, Malik 27, Fiori (L), Napodano, Quarchioni, Okenwa, Milanova, Dijkema. Non entrate: Poli, Piccotti (L). All. Paniconi.

Wash4Green Pinerolo: Grajber 16, Carletti 26, Prandi 2, Gray 14, Akrari 13, Ungureanu 21, Moro (L), Bussoli, Bortoli. Non entrate: Zago, Gueli (L). All. Marchiaro.

Arbitri: Stefano Caretti, Luca Saltalippi.

Note: 27’,21’, 26’, 25’, 17’. Tot 116’