Giaguari Torino, l’U18 si impone sui Panthers Parma

La squadra di coach Michitti partiva subito ben determinata a mettere le cose in chiaro, e nel drive di apertura andavano a segno con un passaggio di Bairo per Lazzaretto da 22 yard. La trasformazione non riusciva. Subito fermati i Panthers, che dovevano cedere palla ai Giaguari, i quali raddoppiavano ancora con un lancio di Bairo, che stavolta trovava Gambetti pronto alla ricezione ed alla segnatura. I Panthers non riuscivano ad ingranare in attacco, mentre in difesa salivano di tono e riuscivano finalmente a fermare l’attacco dei Giaguari.

Alla ripresa delle ostilità, i Panthers avevano l’occasione di avvicinarsi nel punteggio e riaprire la partita, ma arrivati in red zone era il provvidenziale intervento di Minna, che intercettava un pallone in end zone, a salvare il risultato e rimettere i Giaguari in carreggiata.

Ad inizio secondo quarto erano però i Giaguari ad andare ancora a segno con Gambetti, che riceveva un altro passaggio da Bairo per 16 yard. Sul 18-0 i Panthers sembravano risvegliarsi ed arrivavano fino alle 3 offensive prima di perdere la palla a causa di un fumble causato e ricoperto da Liffredo. Gli ospiti non sprecavano la seconda occasione, però, violando finalmente l’end zone avversaria con una corsa di Daino a trenta secondi dall’intervallo. Non era serata per le trasformazioni, e si andava al riposo sul 18-6 per i padroni di casa.

La partita proseguiva in sostanziale equilibrio finchè, nell’ultima azione del terzo quarto, arrivava il terzo turnover per i Panthers. Panciroli correva per 17 yard e veniva placcato da Lazzaretto, che forzava un fumble. La palla veniva recuperata da Odorici sulle 25 avversarie, e quattro azioni dopo era Salem ad entrare in end zone con una corsa da 11 yard che metteva una seria ipoteca sulla partita. Ivasiuc, le cui prestazioni su calcio erano fortemente influenzate da un ginocchio non ancora ripresosi da un infortunio, metteva la palla tra i pali portando a 25 i punti dei Giaguari.

Per i padroni di casa si trattava di amministrare il vantaggio fino alla fine della partita mettendo palla a terra e facendo passare il tempo.

I Panthers trovavano ancora l’end zone con una corsa di Panciroli, ma ad 1:55 dalla fine era troppo tardi per sperare in una rimonta, ed i Giaguari chiudevano l’incontro sul 25-12.

Come testimoniano le statistiche, essenzialmente pari, si è trattato della partita combattuta che ci si aspettava, in cui i Giaguari hanno preso subito il largo grazie ad un’accelerazione iniziale, gestendo poi il punteggio grazie anche ai tre turnover provocati.

La vittoria significa, quindi, che i Giaguari giocheranno in casa la prossima partita di Wild Card presumibilmente contro i Grizzlies Roma o i Warriors Bologna, a seconda dell’esito finale del ranking delle seconde classificate.

L’avventura continua, ed i Giaguari non sono ancora disposti a finire la stagione.