Castelnuovo Scrivia: decimo sigillo consecutivo

Decimo sigillo consecutivo per la formazione di Molino che, superando anche l’ostacolo costituito dalla Pallacanestro Bolzano, continua così la sua striscia positiva, arrivata a quota 10; vittoria molto meno agevole di quanto si potesse preventivare alla vigilia e di quanto non dica il punteggio finale che probabilmente punisce in maniera eccessiva le ospiti che per quasi tre quarti di gara hanno messo in seria apprensione le padrone di casa.

Ancora priva di Rulli e Ravelli l’Autosped schiera il solito quintetto (Bonasia, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac) cui Pezzi contrappone De Marchi, Giordano, Schwuenbacher, Nasraoui e Juhar; partenza spavalda di Bolzano che non mostra alcun timore reverenziale e comincia subito a macinare gioco e punti, sfruttando anche i numerosi errori al tiro delle locali. Dopo 5′ Bcc a -8 (4-12) e Molino, poco contento, per usare un eufemismo, dell’approccio un po’ molle e svagato delle sue ragazze, chiama time out per ragionarci sopra; le castelnovesi riescono a risalire fino al -4 (12-16) ma è solo un fuoco di paglia perchè l’inerzia è ancora delle altoatesine che chiudono la prima frazione sul +7 (19-12).

Secondo parziale che in apertura sembra rispecchiare quanto visto nei primi10′ con la Valbruna che tocca il massimo vantaggio (23-14) dopo un paio di minuti; con Premasunac in panchina con già tre falli a carico l’Autosped trova punti importanti da Gatti e Marangoni e pian piano torna in linea di galleggiamento trovando il primo vantaggio del match (27-26) quasi allo scadere anche se poi sono le bolzanine a tornare negli spogliatoi in vantaggio, seppur con il minimo scarto (28-27).

La difesa di casa, già artefice della rimonta avvenuta nei secondi 10′, resta protagonista anche dopo la pausa lunga con Bolzano che resta a secco per quasi 5′; purtroppo le giraffe non capitalizzano quanto di buono fatto nella propria metà campo sbagliando molto in attacco e fatturando un misero 3-0. Ospiti che non appena ritrovano un minimo di feeling con il canestro avversario rimettono il naso avanti (35-32) ma un 5-0 interno (liberi di Gianolla e tripla di Leonardi) riportano avanti le padrone di casa e se Giordano, tra le più positive, prova a fermare l’emorragia, sono le triple di Baldelli e Leonardi (sulla sirena) a garantire il primo, significativo, vantaggio delle castelnovesi (45-37 al 30′).

Il +8 interno con cui si entra nei 10′ finali sono un brutto colpo per il morale delle Sisters che in effetti continuano a penare enormemente a trovare la via del canestro; così nonostante anche l’Autosped fatichi parecchio in fase offensiva il vantaggio delle giraffe ha dimensioni tali da poter garantire una certa tranquillità, non scendendo mai al di sotto delle 8 lunghezze. Anzi nei minuti finali il margine tra le due formazioni si amplia ancora di più, superando la doppia cifra e concedendo così un sereno finale di partita alle castelnovesi; Nasraoui e compagne alzano infatti bandiera bianca ma nonostante la sconfitta la loro prestazione è stata, per larghi tratti, assai positiva.

Prova invece in chiaroscuro per le padrone di casa che dopo un primo quarto da dimenticare, su ambo i lati del campo, sono riuscite a ricucire lo strappo grazie ad una difesa che ha concesso alle avversarie solo 25 punti nei restanti 30′; così, nonostante in attacco il Bcc abbia faticato a trovare continuità, alternando errori anche banali a fiammate improvvise, sono maturati, prima la rimonta e poi l’allungo decisivo.

Gara che è stata la chiara dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, che in questo campionato non ci sono squadre facili da affrontare, indipendentemente dalla differenza di punti che può intercorrere in classifica; aver vinto, questa sera, nonostante una prova non brillantissima è un altro segnale importante della coesione di questo gruppo che trova, nel sacrifico difensivo, la chiave di volta per ribaltare l’esito di gare che sembrano avere preso una brutta piega. Chapeau Giraffe!!!

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Acciaierie Valbruna Bolzano 58-44

Parziali (12-19, 27-28, 45-37)

Autosped: Marangoni* 16 (5/7, 1/4), Bernetti, Premasunac* 8 (3/6, 0/1), Rulli NE, Bonasia* 7 (2/7, 1/5), Leonardi* 6 (0/2, 2/3), Baldelli 3 (0/3, 1/2), Gianolla* 6 (2/10, 0/3), Ravelli NE, Smorto 2 (1/3, 0/1), Castagna NE, Gatti 10 (4/9 da 2). Allenatore: Molino N. Ass. Lazzari. Tiri da 2: 17/48 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 9/10 – Rimbalzi: 43 16+27 (Premasunac 8) – Assist: 14 (Bonasia 5) – Palle Recuperate: 12 (Smorto 4) – Palle Perse: 14 (Leonardi 4).

Pall. Bolzano: Nasraoui* 9 (3/8, 1/3), Giordano* 13 (6/10, 0/3), Scordino NE, Boccalato 3 (0/1 da 3), De Marchi* 4 (2/5, 0/2), Cela, Fabbricini, Marcello, Schwienbacher* 5 (1/3, 1/4), Jurhar* 10 (5/16, 0/1). Allenatore: Pezzi A. Tiri da 2: 17/42 – Tiri da 3: 2/16 – Tiri Liberi: 4/8 – Rimbalzi: 40 12+28 (Jurhar 20) – Assist: 10 (Nasraoui 3) – Palle Recuperate: 4 (Nasraoui 1) – Palle Perse: 20 (Giordano 6).