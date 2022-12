Eurogymnica: Elisa Gregori e Francesca Caretto tricolore nel Twirling

All'esordio nazionale nell'universo Twirling, Eurogymnica mette le mani sui primi due Titoli Italiani della sua storia.

Nel palasport di Cantalupa, gremito all'inverosimile, coach Liboria Regina, affiancata come sempre da Giulia Actis, manda in campo un quartetto variegato, composto da atlete affermate e da interessanti debuttanti, tutte con l'obiettivo di guadagnarsi una medaglia e staccare un biglietto per i prossimi mondiali inglesi. È così che il Campionato Italiano di Specialità Tecniche si trasforma in una bella sfida e una verifica del tanto lavoro svolto in questi mesi.

Al termine di una due giorni intensissima, la doppietta di ori arriva grazie ad Elisa Gregori e Francesca Caretto. La Gregori brilla nella categoria Adult Elite, sia nelle semifinali del sabato che nella finale di domenica, dove fa registrare il punteggio di 21,80 migliorando di molto il 19,80 della fase interregionale. La Caretto partecipa invece nella nuova categoria X-Strut Senior Elite, una specialità che mescola l'utilizzo del bastone a caratteristiche ed elementi più tipici della ginnastica ritmica. Proprio in virtù del passato di ginnasta di ritmica, Francesca, così come accaduto nelle fasi precedenti, raccoglie apprezzamenti e soprattutto punti: 162,00 per lei.

La coppia di stelle biancoblu primeggia dunque e stacca il pass per i mondiali per club che si terranno il prossimo agosto a Liverpool, un risultato entusiasmante e non scontato tenuto conto delle difficoltà come pianificare una preparazione adeguata in assenza del Palalancia di Chivasso, abituale sede di allenamento della squadra e ancora inagibile.

Si deve invece accontentare della piazza d'onore Noemy Vecchio (14,10) nel Solo youth livello A, in testa alla classifica in semifinale ma superata in finale da Beatrice Zecchinato della Terme Euganee. Occasione persa per Federica Viola e Silvia Fassio, che si erano invece dovute arrendere in semifinale il giorno precedente. Si chiude così il 2022 ed Eurogymnica si prepara a celebrare tutte le sue atlete con la grande festa di Natale che si terrà il 23 dicembre al pala Gianni Asti, l'ex Ruffini di Torino.