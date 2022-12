Langhe Roero Twin Towns: tre su tre al Pala 958!

Le Twin Towns vincono anche la terza sfida al Pala 958 e chiudono cosi il cammino interno a Corneliano con il 100% di vittorie! Nella serata di domenica le ragazze di coach Alfero superano Avigliana prendendo il largo già nel primo tempo con intensità nelle due metà campo.

LA PARTITA

Dopo la sconfitta beffarda in volata nella trasferta con Lapolismile, LRB cerca riscatto tra le mura amiche del Pala 958 nell’ultima gara a Corneliano (prima del trasferimento a La Morra), contro Avigliana.

Mani fredde in avvio con le ospiti a portarsi sullo 0-5 dopo quattro minuti. Giannotto accende la miccia e Gotta impatta 5-5. +2 esterno e sarà l’ultimo vantaggio torinese. Infatti, a partire dalla metà campo difensiva le Twin crescono, con una Trinchero che è davvero dappertutto. Di fatto nel periodo le avversarie non segnano più. Bonetto sorpassa sgusciando da un raddoppio e la stessa Trinchero ruba palla a tre secondi da fine frazione e va a segnare il 14-8!

E ancora lei guida la difesa bianco argento, mentre sul ribaltamento di fronte LRB inizia a martellare con costanza per il break di 10-0 che vale il 24-8. Avigliana si riaccende, ma la fuga casalinga prosegue con la 2007 Ocelli ad assistere la capitana Raffaeli: 29-11. Alla pausa LRB difende il buon margine acquisito ed è 33-17.

Avigliana tenta la carta della difesa a zona nella ripresa e risale a -14. Poi, però Bonetto e Mascarello iniziano a trovare buone soluzioni nel pitturato, mentre Gianotto spara dall’arco: 40-23. Il reparto lunghe prosegue il buon lavoro vicino all’anello e la forbice si apre sempre di più: al trentesimo è 52-27 per le Twin!

Il finale è a questo punto di accademia con Langhe Roero a gestire il margine. Avigliana non molla, ma non riesce a riaprire la gara. Nella passerella finale le giovani sul parquet tengono a bada le iniziative avversarie: finisce 61-39!

Arriva così la terza vittoria in tre partite in casa (la terza su cinque gare disputate) che chiude il cammino immacolato al Pala 958. Dalla prossima gara il campo di casa diventa il palasport di La Morra, col grande debutto domenica 18. Sarà una nuova serata storica per il movimento femminile!

TABELLINO

Langhe Roero Twin Towns - Avigliana 61-39



Langhe Roero Twin Towns: Giannotto 16, Bonetto 13, Mascarello 9, Bergese 8, Barbasio 5, raffaeli 4, Pionzo 2, Trinchero 2, Gotta 2, Oberto, Maccagno, Occelli. All. Alfero, Chiapellino.

Avigliana: Coppola 10, Vairo 10, Surra 9, Bruno 4, Ciutti 2, Manguera 2, Gorgitano 1, Souare 1, Aloiso, Vittore, Candela ne.