Club76: weekend di luci e ombre

Per quanto riguarda invece la Serie C , le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti sabato sera hanno giocato in casa contro Libellula, perdendo 2-3. Troppi errori non hanno permesso di esprimere il vero gioco della squadra. Nota positiva l'esordio di Lara Bonino in palleggio, con un'ottima performance. Domenica mattina, invece, l' Under 16 Gold ha vinto contro Alba 3-0, in un match di fatto a senso unico.

Nel Campionato la B2 contro Pallavolo Florens ha perso in casa 0-3. Troppo sottotono le ragazze guidate dal duo Moretti-Ollino. Dopo i primi due set costellati da troppi errori, sopratutto in battuta, il terzo set non è però stato sufficiente per rientrare in partita.

Per quanto riguarda la Serie D, il Club76 PlayAsti ha perso in trasferta contro To.Volley 3-1. Partita sottotono per le ragazze, con troppi errori tecnici, azioni corte e poca pazienza. GS Pino Volley ha perso in casa 1-3 contro Botalla. La squadra, inizialmente grintosa e sempre in vantaggio, è stata frenata da qualche disattenzione. Nell'ultimo set l'ottima difesa della squadra avversaria non ha permesso di chiudere in vantaggio.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold ha vinto 3-2 a Bra. Dopo i primi due set nettamente vinti, le ragazze di coach Testa hanno attraversato momenti di difficoltà, ritrovando fiducia al tie-break. L'Under 13, invece, ha perso 3-2 contro Savigliano. Troppi errori, soprattutto in n attacco, non hanno permesso la buona riuscita del match.

TUTTI I RISULTATI

Giovedì 8 dicembre

– Coppa Piemonte DF C.R. Piemonte Girone D: Volley Pirates Novi Gavi. Vs Club76 Playasti 3-0

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: Isil Volley Azzurra vs GS Pino Volley 3-1 Venerdì 9 dicembre

– 1° Divisione F. C.T. Cun.Asti. Girone A: Club76 Playasti vs Volley Roero Città di Canale 0- 3

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs Polisport Chieri 3-0

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Volley Langhe vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 3-0

Sabato 10 dicembre

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: Libellula Volley vs Club76 Playasti Gold 2-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Club76 Playasti Silver vs VBC Savigliano 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone C: Mon. Vi. Bam Blu vs Club76 Playasti 2010 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone D: Club76 Playasti 2011 vs ASD Santa Margherita Alba 0-3

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Libellula Volley vs Club76 Playasti 3-2

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Botalla Teamvolley 1-3 Domenica 11 dicembre

– Under 16 F. C.T. Piemonte Girone B: Club76 Playasti vs L'Alba V.Egea 3-0

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Club76 Playasti Silver vs Mon.Vi. Bam Verde 0-3

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Club76 GS Pino Volley 3-1

– Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 vs Avigliana Volley 2-3

– Under 14 F. C.T. Torino Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs NewVolley Carmagnola 0-3

– Under 14 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs In Volley Piemonte B 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti 2010 vs VBC Savigliano 1-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone C: Volley Marene vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-1

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: To.Volley vs Club76 Playasti 3-1

SERIE B MASCHILE GIRONE A

La squadra maschile del Fenera Chieri ’76 nella serie BM girone A perde contro S. Anna S. Mauro, per 3-1. Nuova battuta d’arresto per i ragazzi del duo Specchia-Ollino. Dopo i primi due set giocati alla pari, i troppi errori del terzo set hanno consegnato il parziale agli avversari, così come il quarto. Da segnalare i 25 punti di Del Noce. Prossima gara sabato 17 contro Alto Canavese dell'ex Teja.