FITET: conclusa con successo la sei giorni di eventi al PalaPajetta di Biella

L’intensa sei giorni di eventi internazionali e nazionali, in programma al PalaPajetta di Biella, si è conclusa con grande successo ieri con lo spettacolo dei tornei assoluti. L'organizzazione è stata curata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio della Regione Piemonte, di Piemonte 2022 Regione Europea dello Sport, del Comune di Biella e di Biella Città Creativa Unesco.

L’apertura è stata dedicata martedì 6 dicembre alla Nazionale azzurra maschile, guidata da coach Lorenzo Nannoni e composta da Matteo Mutti, Tommaso Giovannetti, Daniele Pinto e Antonino Amato, che ha ceduto per 3-0 alla Repubblica Ceca, in un match di qualificazione ai Campionati Europei del 2023.

Mercoledì 7 e giovedì 8 si è disputato l’International Transalpine Trophy - Mediterranean Cup, rivolto ad atlete e atleti Under 12, che ha visto la partecipazione dei Comitati Regionali e di delegazioni straniere delle aree transalpina e mediterranea. Le delegazioni straniere sono state Albania, Grecia, Ile de France, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, NTK Arrigoni (Slovenia), San Marino, Serbia, Tunisia e Turchia. Erano presenti le Regioni Abruzzo, Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Nelle gare di singolare si sono imposti Nil Basaran (Turchia), in finale su Federica Interlandi (Puglia), con Mariem Brahimi (Tunisia) e Lilou Etienne (Ile de France) terze, ed Essid Amir (Tunisia) su Giulio Campagna (Toscana), con Milan Pilate (Ile de France) e Kenan Eren Kahraman (Tuchia) sul terzo gradino del podio. Nella competizione a squadre Turchia 1 (Gorkem Ocal e Nil Basaran) ha preceduto l’Ile de France (Milan Pilate e Lilou Etienne) e Turchia 2 (Kenan Eren Kahraman e Buse Kocak). Nela classifica generale la Turchia ha primeggiato con 108 punti, davanti alla Tunisia (104) e all’Ile de France (102).

Sul fronte nazionale le Giornate Rosa - 1° Memorial Elvira Gattulli hanno registrato il successo nel torneo assoluto della romena Tania Plaian (Quattro Mori Cagliari), con Tan Wenling (CIATT Prato) seconda e Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo) e Nicoletta Criscione (Muravera Tennistavolo) terze. Sofia Mescieri (Tennistavolo Castel Goffredo) si è aggiudicata la terza categoria, battendo in finale Jessica Ramazzini (Tennistavolo Vallecamonica). Terza posizione per Francesca Avesani (Polisportiva Colognola ai Colli) e per l’irlandese Mia O’Rahilly Egan (Polisportiva Clementina). In quarta e in quinta categoria ha fatto doppietta Candela Sanchi (Tennistavolo Torino), che ha sconfitto nell’atto conclusivo rispettivamente Melissa Oprandi (ASV TT Südtirol) e Aliya Houida (Unione Sportiva Sarmeola). Hanno completato il podio in quarta Giorgia De Bortoli (Fondazione Bentegodi) e Federica Interlandi (Tennistavolo Casamassima 2020) e in quinta Claudia Bertolini (Tennistavolo Genova) e Alice Borsani (Tennistavolo Athletic Club).