BEA Chieri: overtime fatale, il CUS passa al Pala Gialdo

Domenica 11 dicembre la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo al Pala Gialdo di Chieri con Cus Torino per l’undicesima giornata del campionato di C Gold . Nell’ultimo impegno in casa dell’anno, i Leopardi conducono per i primi tre quarti, spesso anche in doppia cifra di vantaggio, poi i torinesi ricuciono il trainati da un ottimo Petitti e riaprono la gara, che diventa punto a punto. Sull’ultima sirena D’Arrigo segna dalla lunga distanza e pareggia i conti a quota 70, portando la gara all’over-time. Il CUS però è più lucido nei momenti clou della partita, sfrutta una serata storta al tiro dei chieresi e guadagna meritatamente il referto rosa. Rammarico per i Leopardi, che complici le sconfitte di Rapallo e Savigliano avrebbero potuto issarsi al terzo posto solitario in classifica.

LA GARA

La Planet Smart City BEA ritrova Stiffi, anche se a mezzo servizio, ma sconta ancora una volta le pensanti assenze di Colli, Orsi, Tagliano e del lungodegente Mosca. D’Arrigo è subito in quintetto nonostante gli acciacchi influenzali, insieme a Giacomelli, Drame, Scalzo e Tulumello, anch’esso non al top della forma dopo una settimana difficile. Coach Porcella schiera Conti, Marangon, Celada, Bonadio e Pietra. I Leopardi accumulano nei primi minuti il margine di vantaggio che gli permetterà di gestire la gara fino oltre la metà. Drame sfrutta il fisico nel pitturato, Tulumello è preciso in avvicinamento e in contropiede e D’Arrigo colpisce dalla lunga distanza (a fine serata saranno le 5 triple per lui). Il CUS risponde con la fisicità di Conti e schiera spesso la difesa a zona, scelta che alla fine dare grossi dividendi agli universitari. BEA però sembra riuscire a costruire bene con una manovra fluida, con Scalzo a bersaglio da 3 per il 22-12.

Nei minuti centrali BEA tenta più volte l’allungo, ma i bianco blu sono bravi a restare sempre a contatto e non farsi sfuggire la partita, che fino alla metà del terzo quarto continua con equilibri inalterati. Poi Petitti sale in cattedra e realizza dalla lunga distanza, recupera due palloni consecutivi e concretizza altrettanti contropiedi nel giro di pochi istanti per il 48-44 che costringe coach Conti al time out. Il CUS non si ferma rientra e ancora Petitti ne segna altri due, riaprendo sostanzialmente la gara. Capitan Gile e Tulumello mantengono il vantaggio chierese, CUS tenta a più riprese l’aggancio ma Giacomelli in reverse per il 51-47 fa esplodere il Pala Gialdo. Aggancio che però arriva con il solito Petitti, che trova una tripla impossibile per il pareggio a quota 53, poi è Akoua a prendersi la scena con un gioco da 3 punti che vale il primo vantaggio della gara per i bianco-blu.

BEA deve fare a meno di una pedina importante come Scalzo negli ultimi giri d’orologio, fuori per cinque falli, con le rotazioni locali che si accorciano ancora di più. Le squadre si alternano in vantaggio, i Leopardi sono molto imprecisi dalla linea della carità e rincorrono di 3 punti a 30 secondi dalla fine. D’Arrigo trova il canestro allo scadere (70-70) per allungare la gara all’over time, dove gli arancioni sono ancora poco precisi dalla lunetta e dalla lunga contro la zona ospite. Il CUS trova punti grazie alla fisicità di Conti in avvicinamento è brava e lucida a gestire al meglio gli ultimi possessi e alla fine strappa un successo che la rilancia.

IL COMMENTO

«Faccio i complimenti sia al CUS Torino sia ai Leopardi per questa bella sfida – commenta coach Conti – Ovviamente il risultato ci lascia con un po’ di amaro in bocca. Aldilà delle solite assenze e degli acciacchi anche di tanti giocatori in campo, paghiamo care le basse percentuali ai tiri liberi. Gli avversari sono stati bravissimi nelle scelte tattiche e a giocare sempre con grande intensità. Speravamo in un’altra vittoria, ma il campionato è ancora lungo e ora dobbiamo guardare con fiducia alle prossime sfide».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Sabato prossimo, 17 dicembre, ultimo impegno ufficiale dell’anno per la Planet Smart City BEA, che sarà impegnata alle 21 sul parquet di USAC Rivarolo.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – CUS TORINO 82-85 dts

Parziali: 22-17, 38-31, 49-47, 70-70

BEA Chieri: D’Arrigo 20, Giacomelli 16, Tulumello 15, Gile 12, Drame 11, Stiffi 4, Scalzo 3, Quagliotto 1, De Mita, Origlia. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

CUS: Conti 28, Petitti 22, Akoua 10, Marangon 7, Osatwna 5, Bonadio 4, Celada 4, Porcella 3, Pietra 2, Tatsoptsa, Galliera. All. Porcella.