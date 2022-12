Unionvolley Pinerolo: in arrivo Rainelle Jones

La Società Unionvolley Pinerolo, comunica di aver raggiunto l'accordo di collaborazione con il centrale statunitense Rainelle Jones che entrerà così a far parte del roster della Wash4Green Pinerolo per la stagione in corso.

Rainelle, classe 2000, 191 cm, arriva dal college americano del Maryland dove ha da poco terminata la NCAA, classificandosi tra le migliori atlete nel suo ruolo. La Società, nel dare il benvenuto a Rainelle, ha già avviato le pratiche per il suo trasferimento in Italia, programmando il suo arrivo a Pinerolo nei prossimi giorni.