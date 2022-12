BEA Chieri: Settore Giovanile, il recap della settimana

Nuove gare e soddisfazioni negli ultimi giorni per il Settore Giovanile dei Leopardi. Terza vittoria dall'ampissimo margine consecutiva per l'U19 Silver, che travolge in trasferta i torinesi di Sisport e consolida il secondo posto in classifica generale. L'U13 Silver supera Scuola Basket Asti e l'U17 Silver vice al Pala Gialdo con Pallacanestro Moncalieri. Sconfitta interna per l'U15 Eccellenza, che però, nonostante infortuni e acciacchi, mostra segnali positivi nella gara con i capolista imbattuti di GGS Basketball Project. L'U17 Eccellenza cede in trasferta a Don Bosco Crocetta, l'U14 Silver si arrende a Vinovo Basket. Niente da fare anche per l'U15 Silver ospite di Pallacanestro Grugliasco e per i Top Junior a Venaria.

U19 SILVER

SISPORT SPA - BEA CHIERI SSDRL 29-75

Parziali: 6-14, 15-32, 19-48

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 6, Ricciardo 9, Bianco 17, Gangi L. 9, Bergese 13, Virde 6, Lafiosca 4, Marcon 11. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

SISPORT: Boschetti, Polini, Pedone 4, Alì 3, Manzini (C), Marchese 4, Anglani 16, Pira, Balzani 2, Viziale, Malempensa, Capriati. All. Tromboni.

U13 GOLD

BEA CHIERI - SCUOLA BASKET ASTI 53-40

Parziali: 13-9, 34-22, 44-30

BEA: Sangiorgi 8, Cartolaro 2, Sandri 8, Dalmasso 6, Ferrone 7, Zanzon 12, Bernardiello 2, Percudani 4, Seck 4, Iacovuzzi, Dardano M, Dardano S.

ASTI: Arri 1, Musso 6, Bosia 20, Caviglia’ 7, Cantino 2, Pavan 2, Fossati 2.

U17 SILVER

BEA CHIERI - PALLACANESTRO MONCALIERI 64-61

Parziali: 22-20, 12-12, 15-10, 15-19

BEA CHIERI: Mellina 7, Vidotto, Gamba 12, Ricci 7, Pianfetti, Scamardella, Mosso 14, Zanetti 4, Luera 6, Vurruso, Ahia 8, Mezzasalma 6, All. Usai, Ass. Ghigo.

MONCALIERI B: Piovesan, Macchi 10, Ferrara, Palumbo, Gondos 3, Luca 2, Tempesta, Minetto 2, Mironescu, Continaza 2, Fernandez 24, Gerrara 18, All. Costa.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL – GGS BASKETBALL PROJECT 35-81

Parziali: 2-19, 14-35, 24-64

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 7, Dalmasso, Rodinó, Tran 2, Mosso 4, Molinari, Monaco 12, Zanzon 6, Greco, Nurra 4, Mout, Milani. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Prep. Turetta, Acc. Mout.

U17 ECCELLENZA

CROCETTA - BEA CHIERI 75-48

Parziali: 29-16, 44-30, 59-41

CROCETTA: Sow 15, Barla 3, Ingrosso 6, Cellino 16, Keriusha 2, D’Amuri 1, Pappalardo 4, Dario 4, Montafia 2, Mancini 22, Bellinzona, Schirru. All. Maino, Ass. Bonelli, Acc. Arzani.

CHIERI: Marrese 3, Viggiano 7, Quagliotto 12, Guardalben, Bechis 11, Trunfio, Mazzardis 2, Pisciuneri, Fogliato 3, Origlia 8, Kamami 2. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U14 SILVER

POLISPORTIVA JOLLY VINOVO – BEA CHIERI 80-41

Parziali: 28-12, 48-21, 67-33

VINOVO: Gnani 13, Giacotto 6, Pirolo, Piccinini 12, Calia 9, Milone, Varriani 11, Gaiotti 18, Pappagallo 11, Catanzaro, all. Tommasi A.

BEA: Cordero 6, Viale, Giorcelli 6, Bonetti, Chiara 2, Balla 2, Fava, Pirrone 7, Meneghini 2, Di Carlo 16, all. Ratto F.

U15 SILVER

PALLACANESTRO GRUGLIASCO - BEA CHIERI 64-58

Parziali: 20-21, 16-13, 14-8, 14-16

GRUGLIASCO: Russo, Boniforte 4, Mautino 13, Durante 8, Cavalieri 4, Losito 2, Mariotti 2, Viggiani 6, Tiribocc 10, Catella 4, Rodia, Salmasi 11

BEA: Nicoletti 2, Stoian, De Stefanis, Da Rodda 20, Amerio 8, Giuranna 6, Meles 5, Costamagna, Valentini 5, Crisi 4, Gigante 2