Hockey: il 4° Memorial Ciaz nel weekend internazionale di Torre Pellice

Sarà un prossimo fine settimana all’insegna dell’hockey su ghiaccio internazionale e del ricordo quello che proporrà il 4° Memorial Ciaz, dedicato alle categorie Under 9 e Under 11. Il Cotta Morandini di Torre Pellice vedrà sabato 17 e domenica 18 sfidarsi circa 200 atleti, provenienti anche da Francia e Svizzera, in quello che anno dopo anno sta diventando un classico dei tornei giovanili natalizi.

Occasione unica anche per onorare la memoria di Andrea Chiarotti, fantastico atleta ma soprattutto straordinario uomo scomparso prematuramente nel giugno 2018. Il “Ciaz” è stato (e resterà per sempre) leggenda del suo Valpellice, di cui fu giocatore e poi allenatore, ma anche pioniere del para ice hockey italiano e promotore negli anni Duemila della prima Nazionale Azzurra della quale fu storico capitano per oltre un decennio.