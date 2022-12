Akiyama: Mella Campione agli Assoluti di Judo

A Settimo Torinese in occasione dei Campionati Assoluti di Judo il settimese Edoardo Mella nato e cresciuto con la società Akiyama di Settimo Torinese, ed attualmente in forza al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito Italiano, si è laureato campione assoluto nella categoria dei -73kg.

Unico piemontese a salire sul gradino più alto del podio, Mella, classe 2000, si è sbarazzato di tutti i concorrenti vincendo prima del limite. In finale ha avuto la meglio sul finanziere Gabriele Sulli, al termine di una finale infuocata che ha letteralmente elettrizzato il palazzetto colmo all' inverosimile. Mella è compagno di allenamento di Fabio Basile e di Manuel Lombardo entrambi in corsa verso Parigi 2024 ma con questo ottimo risultato Mella lascia aperto uno spiraglio verso la Torre Eiffel.