Un successo la Festa del Basket Piemontese 2022

«Ringrazio tutti voi per essere qui, è stato un 2022 intenso ed è giusto che vi prendiate ciò vi siete meritati - ha sottolineato il presidente -. Le sorprese non finiscono e, oltre a premiare tutti voi, qui con noi c’è la Coppa Italia di cui parleremo assieme ai rappresentanti di LBA, perché stiamo lavorando affinché la Final Eight di Torino, a febbraio 2023, sia un successo e porti tanto entusiasmo attorno al nostro meraviglioso sport».

Prima di dare il via alle premiazioni è poi intervenuto anche l’Assessore allo Sport del Comune di Torino, Domenico Carretta: «Sono felice di essere qui e di vedere così tanti appassionati. La Coppa Italia sarà un volano per la promozione della pallacanestro su Torino e nella Regione Piemonte, ne sono sicuro. Io sono un amante della pallacanestro, mi alzavo la domenica mattina per guardare la NBA su Italia 1 e vedere a Torino questa splendida Coppa mi rende orgoglioso. Ringrazio anche il Lingotto per averci ospitato qui, in questa meravigliosa location e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti. La Final Eight sarà il prossimo obiettivo, ma poi ci aspettando altre importanti sfide».

Dopo l’intervento dell’Assessore Carretta è stato lanciato il video delle premiazioni della stagione 2021-2022 con protagoniste tutte le squadre piemontesi. La consegna dei gonfaloni è iniziata dalle categorie più piccole, con Under 13, maschili e femminili, per poi spostarsi sull’Eccellenza piemontese, rappresentata da Akronos Moncalieri, in Serie A1 femminile e Bertram Tortona, in Serie A maschile.

Prima di proseguire con i successivi premi è stato doveroso il ringraziamento a Chiara Bardini, di Agrimontana, che ha commentato così la sua partnership con il CR Piemonte: «Cerchiamo di valorizzare il nostro territorio da sempre con i nostri prodotti e la collaborazione con la pallacanestro è nata un po’ per caso. Adesso, anche grazie a Luca Di Meo, cerchiamo di valorizzare il nostro territorio non solo attraverso i prodotti Agrimontana, ma sostenendo la pallacanestro. Ci fa molto piacere ricevere questo affetto, ma soprattutto vedere entusiasmo e progetti sportivi di valore premiati a questo evento».

Con la prosecuzione delle premiazioni non mancano ulteriori interventi, come quello del Presidente del CONI Piemonte, Stefano Mossino: «Grazie a tutte le società qui presenti. Siete la testimonianza che il movimento è vivo, siete il tessuto connettivo che permette alla pallacanestro di andare avanti e crescere: dalla massima eccellenza sportiva, fino all’attività giovanile di base. È grazie a voi se in alcuni piccoli comuni tanti ragazzi e ragazze hanno opportunità sociali, credo fermamente in questo e nell’idea di cambiamento attraverso i valori dello sport, per questo vi ringrazio».