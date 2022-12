Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C/U16 regionale, due sconfitte

Weekend di sconfitte per le Igorine di Barbara Medici, due 3-0: con Pinerolo (26-24; 25-14; 25-19) in Under 16 Regionale e in C con Pianezza (25-13; 25-21; 25-17). «Un week end un po’ da dimenticare, abbiamo giocato un ottimo primo set con Pinerolo rischiando di vincere e poi ci siamo disunite. In C abbiamo incontrato una squadra esperta ma giocando meglio avremmo potuto portare a casa un set e perché no un punto. Non è stata una settimana facile fra infortuni e influenze ma ora focus alla gara decisiva di U16». Le Igorine giocheranno in casa il 15 alle 20.30 contro Almese e poi in C sabato 17 alle 20.30 contro Ovada.

Prima divisione, sconfitta contro Verbania

Finisce 0-3 (14-25; 19-25; 15-25) per le avversarie di Rosaltiora Verbania la gara delle Igorine impegnate in Prima divisione. Una partita molto difficile dato che dall’altra parte del campo c’era la prima in classifica. Prossimo appuntamento venerdì 16 alle 21 a Domodossola.

U16 Ecc territoriale, niente punti con San Rocco

La squadra di Simone Mazza non fa punti con San Rocco, finale 1-3 (21-25; 25-27; 25-17; 19-25). Prossimo appuntamento a Ovada domenica 18 alle 10.30.

U14, vittoria con Verbania!

Bella partita delle Igorine di Mattia Rossi, vittoria 3-0 (25-14; 25-12; 25-19) con Verbania. Prossimo appuntamento sabato 17 alle 15.30 a casa di Sammaborgo.