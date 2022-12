Gators: il recap della settimana

SERIE D ASC SAVIGLIANO - VM SERVICE GATORS 76-64

Parziali: 17-13, 26-23, 51-43 VM SERVICE Gators: Marengo 25, Valinotti n.e., Cerutti 3, Barra n.e., Ferrero n.e., Nicola S. 7, Nicola A. 20, Pistone 4, Ghigo n.e., Fantini 5, Perrone. All.: Fabbri.

ASC Savigliano: Giraudo 15, Miretti 14, Marchetti 12, Maero 10, D'Amelio 8, Eula 6, Icardi 6, Bertello 3, Giannotto 2, Alladio, Giordano n.e., Bono n.e. All.: Bacci.

Il primo derby della stagione va ai padroni di casa che, sul parquet del PalaFerrua, fanno loro una gara tirata e condita da parecchi errori da entrambe le parti e risolta nell’ultimo quarto. L’inizio è di marca ospite, con Marengo ad aprire il tabellino seguito da Fantini e Andrea Nicola: i padroni di casa reagiscono per non farsi sfuggire la gara, impattando e chiudendo sul +4 il primo quarto. Nel secondo parziale, per i primi tre minuti, sono gli errori a farla da padrona con entrambe le squadre che non riescono ad andare a referto. Nonostante cinque tiri liberi sbagliati da Marengo, gli Alligatori restano incollati nel punteggio andando all’intervallo lungo sul -3. È nel terzo quarto che la partita si apre definitivamente: Marengo suona la carica, riportando i suoi fino al -2 ma è a quel punto che i padroni di casa ingranano la marcia raggiungendo il vantaggio massimo di 11 punti. I biancoverdi, colpiti, reagiscono alla grande con un’ottima difesa, una bomba di Andrea Nicola e due canestri di Pistone che riportano i Gators sul -2 a 4 minuti dal termine. La partita sembra essere così nuovamente in equilibrio, ma una nuova accelerazione di Savigliano consente di chiudere il terzo parziale 51-43. Nell’ultimo quarto, il divario tra le due formazioni oscilla costantemente tra i 9 e gli 11 punti: a metà parziale i ragazzi di coach Fabbri vanno sotto di 16 punti, ma una nuova potente reazione consente loro di accorciare fino al -6 sotto la guida di un ispirato Andrea Nicola. Nel finale, i tanti liberi concessi ai padroni di casa aumentano nuovamente il divario, bloccando i sogni di rimonta degli Alligatori e consegnando la vittoria alla capolista del girone. Nel prossimo turno, Gators in scena al Palazzetto dello Sport di Savigliano contro Basket 86 Orbassano, squadra al 7° posto in classifica, distante due sole lunghezze dai saviglianesi. Prossimo incontro: domenica 18/12/2022 ore 18.30, VM SERVICE Gators – Orbassano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). PROMOZIONE FEMMINILE ABC SERVIZI LADY GATORS - REBA 48-37 ABC SERVIZI Lady Gators: Raso 14, Vergnano 4, Bertola 3, Marchisio 3, Frattini 3, Nicola 2, Mellano, Porporato, Rivoira 8, Mondino, Perlo 9. All.: Fabbri - Colonna.

Reba: Blandino 4, Zavaleta, Nenna 7, Mit, Davico 3, Micciarelli 3, Ronali 14, Maggiora 4, Cocco, Viviani, Bunaio 3.

Partita casalinga e vittoria importante per le Lady Gators Senior, impegnate contro le colleghe di Reba. Nonostante il ritmo mai elevato e gli errori da entrambi i lati del campo le Lady si impongono praticamente da subito. L'attacco è ben guidato da Raso, Marchisio e Rivoira che rubano tanti palloni alle avversarie. La difesa a tutto campo è eccellente e ai rimbalzi combattono con successo Perlo, Nicola e Bertola. È una vittoria frutto di un bel gioco corale in cui tutti gli elementi del roster a disposizione dei coach hanno dato il loro contributo. Nel secondo tempo il margine di vantaggio viene sempre ben gestito dalle Lady che portano così a casa una bella vittoria. Prossimo incontro: venerdì 16/12/2022 ore 21.15, New Basket Team – ABC SERVIZI Lady Gators (Palestra Comunale - Via Degiovanni, 6 - SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)).

U19 GOLD CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS - BRA 63-57

Parziali: 13-12, 9-16, 25-14, 16-15 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 2, Ghigo 15, Valinotti 10, Perrone 5, Ferrero 5, Pistone 7, Crosetto 0, Nicola 12, Pepe 4. All.: Fabbri-Colonna.

Bra: Sylla 2, Oberto 9, Abre 0, Fosco 7, Mariani 1, Baglio 17, Briganti 0, Pataia 0, Cosentino 5, Tabi 10, Cravero 0. All.: Sanino-Peano.

Mercoledì 7 dicembre al Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore i ragazzi dell'U19 Gators portano a casa la prima vittoria importante dell'anno. I Gators scendono in campo riproponendo la coppia di lunghi, Valinotti e Ghigo, insieme al trio di esterni Pistone, Nicola e Perrone. La squadra di Fabbri e Colonna tiene le redini del match fin dal primo quarto, imponendo il proprio ritmo di gioco. In questo periodo Valinotti e Perrone mettono a segno 8 punti dei 13 complessivi. Nel secondo periodo i Gators calano di concentrazione e Bra scappa nel punteggio arrivando a +6 alla pausa lunga che vede un parziale di 22-28 per gli ospiti. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Fabbri è più determinata, forse la strigliata del coach ha fatto effetto: Ghigo mette a segno 9 punti, Nicola ne mette a segno altri 8 e l'under 17 Pepe mette a segno una tripla fondamentale. In questo periodo i ragazzi di Fabbri realizzano 25 punti contro i soli 14 di Bra. Nell'ultimo periodo si viaggia sul filo dell'equilibrio, ma con i Gators sempre in controllo. La partita finisce 63-57 e gli alligatori portano a casa 2 punti preziosi per la classifica e soprattutto per il morale. Prossimo incontro: mercoledì 14/12/2022 ore 19.00, Cuneo – CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators (Palasport Sportarea - Via Mereu, 28 - Borgo S. Giuseppe CUNEO (CN)). JUNIORES CUNEO - GATORS 70-61 Gators: Tuninetti, Baretta, Ferrero 30, Varallo 9, Scibetta, Mana 2, Fiorito 2, Pepe 18. All.: Colonna.

Cuneo: Rosso 15, Grosso 3, Daziano 4, Cozza, Amarisi 6, Castoldi 3, Lingua, Doldgu 4, Roci 2, Russo 28, Armando 5, Carponsano. All.: Menardi. Ass.: Cadoni.

Gli alligatori di Coach Colonna incontrano, sull'ostico campo di Boves, la formazione di Cuneo. Nonostante i primi tre parziali sempre favorevoli i biancoverdi non riescono, però, a portare a casa la partita. Si inizia bene, con un buon lavoro di squadra, che porta Ferrero e Pepe a segnare tanto e a chiudere il primo parziale con un incoraggiante 18-23. Nel secondo quarto il risultato continua ad essere favorevole agli alligatori. La difesa attenta di Fiorito, Roano e Tuninetti, insieme ai rimbalzi recuperati di Varallo, Scibetta e Baretta portano ad arrivare alla pausa lunga con un incoraggiante margine di +12. Al rientro dopo la pausa lunga però l'intensità di gioco degli ospiti cala e gli avversari ne approfittano, guidati da Russo che andrà a referto con ben 28 punti. L'ultimo quarto non basta ai biancoverdi per dare uno scatto di reni per rimettere in carreggiata il march: qualche errore in difesa e la poca precisione al tiro portano la partita definitivamente verso Cuneo. «Al di là del risultato, che poteva senz'altro essere migliore, ho visto un bel gioco di squadra. Ogni giocatore ha dato il suo contributo e sono contento anche per i primi due punti di Mana in questa categoria» commenta coach Colonna al termine del match. U17 GOLD CUNEO - TOC TOC GATORS 66-36 TOC TOC Gators: Crosetto 1, Varallo 8, Mori 4, Scardina 3, Pepe 9, Pistone 0, Marcellino 11. All.: Fabbri.

Cuneo: Grosso 3, Borgogno 3, Messi 12, Solaro 5, Ancis 2, Rosso 11, Russo 15, Svoltaak 8. All.: Maccagno.

Buona prestazione per i giovani Gators U17 che domenica 11 si sono fatti valere a Cuneo presentandosi soltanto in 7 a causa infortuni e assenze varie. Primi due quarti veramente gagliardi dei ragazzi di Fabbri, che tengono il campo senza nessun problema. I Gators scendono in campo con Varallo, Marcellino, Pistone, Pepe e Crosetto. Marcellino e Pepe sugli scudi permettono a i giovani alligatori di realizzare 14 punti contro i 20 avversari. Russo e Messi, padroni di casa, mettono a segno 15 punti in 2. Nel secondo periodo Fabbri inizia necessariamente a fare ruotare i suoi e la partita non cambia assolutamente: i Gators riescono comunque a gestire l'incontro. Il secondo periodo, infatti, si chiude con un parziale di 14 pari, andando al riposo 28 a 34 per Cuneo. Nel terzo e nel quarto periodo la stanchezza si fa sentire: troppe palle perse, troppe conclusioni affrettate, troppe forzature in attacco, fanno scappare Cuneo nel punteggio. I padroni di casa mettono in sicurezza la partita e la gestiscono senza problemi fino alla fine. «Peccato perché poteva essere una gara da giocare fino alla fine, veramente che peccato!!!» commenta coach Fabbri al termine del match. Prossimo incontro: domenica 18/12/2022 ore 16.00, Fossano – Toc Toc Gators (Palazzetto dello Sport - Via Mons. Soracco - FOSSANO (CN)). U17 GOLD BRA - GGS BASKETBALL PROJECT 66-78

Parziali: 18-29, 19-19, 16-11, 13-29 GGS Basketball Project: Barra 8, Picollo 3, Mattio, Di Meo 21, Ficetti 16, Bertaina 5, Vergnaghi 21, Condur, Bernardi 2, Massa, Giordano, Inaudi 2. All.: Nicola – Ass.: Di Meo.

Bra: D’Orta 20, Valfrè, Ferrero 13, Di Giovanni, De Marco, Agosto 3, Compagni 3, Rinaldi 5, Bernocco 15, Catanzariti, Busato 7. All.: Siragusa – Ass.: Carena.

Un’altra bella prestazione, quella fornita a Bra dai ragazzi GGS, sabato 10 dicembre, nell’ultima partita del girone di andata del campionato U17 Gold. Questi ulteriori due punti sono importanti perché permettono di agganciare in classifica proprio i braidesi al 4 posto e, soprattutto, di non perdere il treno delle prime quattro squadre in classifica che accedono alla seconda fase TOP. C’era un po’ di timore per questa partita, ma l’intensità messa in campo dai giovani GGS consente, fin dal primo quarto, di prendere importanti punti di vantaggio. La buona partenza avviene grazie alla coppia Di Meo–Ficetti in attacco e a Inaudi in difesa, che mette la museruola allo spauracchio di turno tra le fila degli avversari.

Il +11 esterno dopo i primi 10 minuti fa ben sperare e nel secondo quarto, quando la situazione è più equilibrata, i braidesi non riescono ad avvicinarsi grazie ai rimbalzi difensivi che non concedono più doppi tiri agli avversari.

Anche nel secondo tempo i padroni di casa cercano di imbrigliare l’attacco schierandosi per buona parte del tempo a zona, ma Bertaina e compagni sono pazienti nel carcare i punti deboli della difesa e a trovare spesso conclusioni da sotto con Vergnaghi e da fuori con Barra che punisce sugli scarichi. Finisce con un rinfrancante +12 per GGS e traspare molta soddisfazione per il risultato. «Ovviamente nulla è scontato o già deciso, ma contava mettere in cascina un po’ di fieno vincendo contro una delle big, avendo perso gli altri 3 incontri con le prime della classe sempre per pochi punti di differenza - il commento dei coach a fine gara - Siamo, anche in questo campionato, dove aspiravamo di essere; non si deve mollare niente per non sprecare quanto di positivo si sta costruendo, settimana dopo settimana, con gli allenamenti in palestra» Prossimo incontro: sabato 17/12/2022 ore 17.30, GGS BASKETBALL PROJECT – Cuneo (Palasport Area - Via Mereu, 28 - Borgo San Giuseppe - CUNEO (CN)). ALLIEVI CSI CUNEO - GATORS 87-89 Gators: Pistone 0, Culasso 10, Sogno 2, Zecca 3, Scardina 1, Fina 1, Varallo 22, Marcellino 28, Mori 14. All.: Fabbri-Colonna.

Cuneo: Lukukiila 3, Caddeo 6, Messi 33, Ghelo 0, Sanonu 0, Leonte 0, Rusignuolo 0, Solare 3, Grosso 23. All.: Persico.

Altra vittoria per il gruppo Allievi CSI che sbancano Cuneo mettendo a segno ben 89 punti e vincendo una partita veramente difficile. Coach Colonna mette in campo, come quintetto iniziale: Pistone, Culasso, Sogno, Varallo e Marcellino. I Gators suonano subito la carica mettendo a segno un parziale di 8 a 0, che obbliga al time out il coach avversario. Al rientro dal time out, la gara non cambia e i ragazzi di Colonna, coadiuvato da Fabbri, mettono a segno 20 punti contro i 13 di Cuneo. Nel secondo periodo la vena realizzativa dei Gators non si placa: altri 27 punti a referto contro i 10 avversari. Il secondo periodo si chiude 47 a 23 con tutti i giocatori biancoverdi a referto. Nel terzo periodo Cuneo inizia a macinare canestri: Messi è una scheggia impazzita, realizza praticamente da tutte le parti del campo segnando ben 18 punti. Da questo punto in poi la partita torna in equilibrio e si viaggia punto a punto fino alla fine. Il trio Varallo, Mori e Pistone indirizza però la gara a favore degli Alligatori che vincono 89-87. U15 ECCELLENZA CHIERI - GGS BASKETBALL PROJECT 35-81 GGS Basketball Project: Barra 17, Bertaina 13, Condur 10, Di Meo 4, Ficetti 1, Giordano 2, Inaudi, Massa 6, Mattio, Picollo 4, Ruffinatto 7, Vergnaghi 17. All.: Di Meo – Nicola.

Intensa gara quella giocata dai ragazzi del progetto GGS sul campo di Chieri. Coach Di Meo e Nicola schierano nel primo quarto Picollo, Mattio, Giordano, Barra e Bertaina e, fin dal primo istante i giocatori GGS impongono alla gara, soprattutto nella fase difensiva, un’intensità fuori dal comune. Chieri fatica ad adattarsi all’aggressività degli avversari, che recuperano tanti palloni (36 a fine gara) e riescono ad arrivare al ferro con facilità in contropiede.

Gli atleti del progetto congiunto Granda College, Gators Savigliano e Saluzzo, si alternano con continuità sul parquet e questo consente ai coach di mantenere sempre una costante pressione difensiva. «Con il passare del tempo, con l’aumentare del numero degli allenamenti e delle gare giocate insieme si percepisce sempre più quanto potenziale ci sia in questa squadra. I 14 giocatori appartenenti a 3 società che hanno voglia di allenarsi con grande impegno e di trovare quell’alchimia che consente, sempre più spesso, di trovare la soluzione migliore in ogni azione» commentano soddisfatti i Coach al termine della partita. Da sottolineare la bella prova di squadra: tutti e 12 giocatori hanno contribuito in modo sostanziale al risultato finale. Prossimo incontro: domenica 18/12/2022 ore 11.00, GGS BASKETBALL PROJECT – Crocetta (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U15 GOLD MONCALIERI - ABC SERVIZI GATORS 66-56

Parziali: 15-17; 37-29; 50-45 ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 17, Mosso S 4, Vallero 4, Iacuzzi 9, Crosetto 5, Paonne 3, Bosio, Chiarlo 14, Mosso G, Botta. All.: Racca. Ass.: Marengo.

Moncalieri: Piazza 8, Soro 2, Cuku 6, Pettiti 7, Aquino Lugo, Balestra 2, Lauria 10, Traficante 6, Peverini 9, Sandrone 2, Rengifo, Lerro 14. All.: Sciannimanico, Ass.: Albanesi.

Ennesima prestazione sfortunata per i ragazzi dell’Under 15 che stanno lottando e non sfigurando in un campionato di alto livello come il Gold. Questa volta si scende in campo sul parquet di Moncalieri e la partenza è delle migliori per i bianco-verdi che, grazie ad una difesa aggressiva ed attenta, riescono a giocare un’ottima pallacanestro in velocità mettendo in difficoltà la difesa torinese in svariate occasioni. In questo modo gli alligatori prendendo un piccolo margine di vantaggio di 6 punti che si riduce a 2 sole lunghezze alla fine del periodo. Il secondo quarto inizia così come è finito quello precedente cioè su binari di un sostanziale equilibrio, cosa che non permette a nessuna delle due compagini di prendere il largo nel punteggio. Alla metà del quarto, però, i locali provano la fuga raggiungendo la doppia cifra di vantaggio. L'allungo è dovuto ad una determinazione maggiore nel volere recuperare le palle vaganti ed i rimbalzi offensivi che si tramutano in ulteriori tiri verso il canestro degli alligatori. Il primo tempo si chiude con Moncalieri avanti di 8 lunghezze. Nel secondo tempo la musica non cambia e i padroni di casa guidano il match senza troppi patemi, mantenendo il vantaggio fino ai minuti a cavallo tra il terzo e l’ultimo periodo di gioco quando, i ragazzi di coach Racca provano a dare una scossa alla partita lottando colpo su colpo e rimontando fino a -4. Nonostante l’inerzia del match completamente dalla loro, i Gators non riescono a chiudere la rimonta a causa di alcuni errori in fase offensiva e ad amnesie difensive che causano una nuova frattura nel punteggio fino alla doppia cifra finale. «Peccato perché è l’ennesima partita che non riusciamo a chiudere a causa di nostri errori e non per merito degli avversari. Questo ci deve fare riflettere e lavorare ancora più duramente in allenamento per limitare queste situazioni e cercare di portare a casa qualche vittoria che sarebbe fondamentale anche per il morale. Non c’è nulla da rimproverare ai ragazzi: hanno giocato tutti al massimo delle loro possibilità dando tutto quello che potevano sul terreno di gioco». Prossimo incontro: sabato 17/12/2022 ore 19.30, Collegno – ABC SERVIZI Gators (Palacollegno - Via Antica Rivoli, 21 - COLLEGNO (TO)). U14 FEMMINILE CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS - CUNEO 14-65

Domenica pomeriggio da dimenticare per le giovani Lady Gators under 14 che incappano nella terza sconfitta consecutiva, questa volta tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Savigliano. Le avversarie di turno sono le pari età di Cuneo che approfittano delle assenze di alcune Lady e della convalescenza di altre che, seppur presenti, non hanno potuto incidere sulle sorti dell'incontro. Quindi molto poco da dire per una partita che è stata completamente nelle mani della squadra ospite, come si evince dal risultato finale. U13 GOLD AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS - BRA 69-36

Parziali: 22-9, 18-13, 18-4, 11-10 AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Biga 2, Magliano 4, Bergese 2, Birolo 12, Foti, Fresia 14, Abello 14, Mellano 6, Amato 4, Givo 7, Grezda 2, Allemandi 2. All.: Toselli – Racca.

Bra: Pregno 7, Mulassano, Vivaldi 8, Moiniko 2, Cravero, Burdese, Gandino 6, Nardi, Cagliero 6, Piumatti. All.: Gatto.

Sabato 10 dicembre gli amici di Bra sono ospiti dei Gators per la prima partita di ritorno del campionato Under13 Gold. Gli Alligatori sono primi del girone mentre i Braidesi occupano la parte bassa della classifica. All'andata i biancoverdi portarono a casa una vittoria molto sofferta, mentre in questo match di ritorno, gli Alligatori conquistano il referto rosa con ampio margine di vantaggio. Nei primi minuti il trio Abello-Fresia-Mellano attaccano ripetutamente il canestro avversario, nonostante la difesa con molti falli fischiati a Grezda e allo stesso Mellano. Coach Toselli dà spazio fin da subito a tutti i ragazzi disponibili. Tra il secondo e terzo quarto Biga e compagni scavano il solco grazie, soprattutto, alle bombe di Birolo (2), Fresia (2) e Givo (1). Da segnalare anche le buone prove di Amato e Magliano, soprattutto nella conduzione della manovra offensiva Gators.Si arriva così alla sesta vittoria in campionato, grazie a un'attenta difesa e alla voglia di mettersi sempre in gioco da parte di tutti i ragazzi. «Siamo stati molto concentrati in difesa, - commenta lo staff - non era una partita scontata: all'andata ci avevano fatto sudare le proverbiali 7 camicie e hanno una paio di ragazzi veramente bravi. Siamo entrati sul parquet un po' timidi, poi con il proseguire delle azioni, siamo stati bravi a salire d'intensità difensiva e abbiamo cercato di colpire in contropiede. Adesso concentrati per la prossima insidiosa trasferta con la Novipiu' e poi una meritata pausa natalizia». Prossimo incontro: domenica 18/12/2022 ore 16.30, Farigliano – AUTORIPARAZIONE PANERO Gators (Palazzetto dello Sport – Piazza San Giovanni, 12/ter - FARIGLIANO (CN)). RAGAZZI CSI GATORS SAVIGLIANO - CAIRO 91-30 Gators Savigliano: Abba' 9, Barbero 12, Birolo 8, Cirianni 8, Givo 11, Grezda 1, Magliano 8, Mosso 22, Ruffino 8, Trentanelli 4. All.: Scibetta – Toselli.

Cairo: Martino 1, Bombala 19, Sambin 5, Tessitore 2, Massaro 1, Molino 2. All.: Maggiolo.

Domenica 11 dicembre si è giocato al Palazzetto dello Sport di Savigliano, il match tra i Gators e Cairo Montenotte, valido per il Campionato Ragazzi CSI. La partita inizia con Mosso in grande spolvero servito molto bene da Barbero. Il match prosegue con il bel gioco dei biancoverdi che si passano bene la palla, giocando molto di squadra e cercando sempre il compagno libero. Dopo l'intervallo la musica non cambia: Abba' segna 4 punti di fila servito da un frizzante Birolo, Cirianni e Ruffino si mettono in mostra con ottimi movimenti spalle a canestro, mentre Grezda e Givo recuperano palloni in difesa che permettono a Magliano e Trentanelli di colpire in contropiede. «Ottima partita di tutta la squadra - commenta lo staff - una bella vittoria collettiva. Ci piace questo amalgama tra i ragazzi del 2009 e 2010, questa voglia di giocare insieme nonostante la differenza di età, ma tutti uniti dallo slogan dei Gators: "ONETEAMGATORS"!!!». Prossimo incontro: domenica 18/12/2022 ore 15.30, Mondovì - Gators Savigliano, - Palazzetto dello Sport di Mondovì - Via Nino Manera, 22 - MONDOVI' (CN)). U12 CSI DOGLIANI - GATORS RACCONIGI 74-23

Parziali: 16-2, 14-6, 16-6, 28-9 Gators Racconigi: Danese G., Danese N., Cornaglia 4, Ferrero 7, Sperafico, Lanfranco 4, Vogliazzo 4, Pautasso 4. All.: Marengo. Vice All.: Raso.

Nella fredda mattina di domenica 11 dicembre, i giovanissimi racconigesi affrontano gli amici di Dogliani nella gara valevole per la 4 giornata di campionato. I Gators partono sottotono in attacco faticando a trovare il canestro, seppur con buone conclusioni. E' il giovane Vogliazzo a sbloccare il tabellone per i racconigesi. I Gators, con le buone azioni difensive di un sempre più attento Danese Nicolò e di un Sperafico formato stopper, fanno sudare le proverbiali quattro camicie alla compagine doglianese. Nel secondo e terzo quarto si trovano sempre più sovente buoni tiri: Cornaglia e Ferrero imbucano con continuità la retina avversaria ben aiutati dal tutto fare Pautasso. Quando le energie vengono meno, nel quarto periodo, ecco salire in cattedra Lanfranco che, con molto lavoro sporco e qualche punto, cerca di tenere il più possibile la squadra aggrappata alla partita. In questo frangente Danese G. dà man forte dal lato difensivo. «Purtroppo si porta a casa una sconfitta, ma anche la consapevolezza di stare creando qualcosa di grande per il futuro, il detto hard work pays off è il motto di questa squadra che, nonostante le mille difficoltà riscontrate nel suo cammino, sta crescendo partita in partita» è il commento di coach Marengo. Prossimo appuntamento Sabato 17 nelle mura amiche del palazzetto dello sport di Racconigi contro l'Auxilium Cuneo. Prossimo incontro: sabato 17/12/2022 ore 15.00, Gators Racconigi – Cuneo (Palazzetto dello Sport - Via Principessa Mafalda, 9 - RACCONIGI (CN)). U12 CSI GATORS SAVIGLIANO - FARIGLIANO 45-49 Gators Savigliano: Ambrogio 9, Brunetti 2, Culasso 2, Mukaj 6, Flecchia, Singh, Mariani, Montagnana 4, Rimonda 14, Rosso 5. All.: Toselli – Zecca.