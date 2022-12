Il Derthona Basket premiato alla ‘Festa del Basket Piemontese 2022’

Nel corso della serata, che ha riconosciuto le eccellenze piemontesi dell’anno solare, sono stati assegnati sia premi individuali che al Club: Vanni Talpo , assistente allenatore della prima squadra, ha ricevuto il riconoscimento per avere partecipato agli Europei con la Nazionale Under 16 , con cui la settimana scorsa ha vinto anche il prestigioso Torneo di Iscar.

Diversi riconoscimenti per i risultati ottenuti negli scorsi mesi dal Derthona Basket , grande protagonista alla ‘Festa del Basket Piemontese 2022’ che si è svolta ieri presso la Sala 5 dell’Uci Cinemas del Centro Commerciale Lingotto, in Via Nizza a Torino.

L’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci ha ritirato il premio assegnato al Club per i risultati ottenuti nell’anno solare e per essere l’unica squadra maschile piemontese in Serie A, mentre al Presidente del Derthona Basketball Lab Claudio Coffano e al capo allenatore Luca Ansaloni, insieme al Direttore Operativo Vittorio Perticarini, è stato consegnato il riconoscimento per la vittoria del titolo regionale ligure-piemontese Under 17 Eccellenza nel 2021/22, che è valso l’accesso diretto alle Finali Nazionali di categoria. La Bertram Derthona grande protagonista della ‘Festa del Basket Piemontese 2022’, grazie ai risultati ottenuti nel corso dell’anno.