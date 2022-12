BEA Chieri - Un Natale da Serie A: in arrivo il trofeo della Coppa Italia

Domenica 18 dicembre, in occasione del Leopardi Christmas Party, la festa di Natale del mondo BEA Leopardi, lo Staff della Lega Basket Serie A porterà al Pala Gialdo il trofeo della Coppa Italia, che sarà a disposizione per foto con tutti gli atleti arancioni.

Un momento di festa che partirà alle 15.00 con un pomeriggio di giochi e attività insieme ai nostri istruttori per gli oltre 300 miniatleti, per scambiarsi gli auguri. Il trofeo arriverà al Palazzetto intorno alle 16.45 e ci saranno tante sorprese e gadget speciali per tutti i partecipanti.

Durante la manifestazione, a cui parteciperanno anche gli atleti del Settore Giovanile, per chi non l’avesse ancora fatto, sarà possibile acquistare a tariffa agevolata i biglietti per assistere alle Final Eight di Coppa Italia che saranno al Pala Alpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio 2023, dove si affronteranno le migliori 8 squadre del campionato di Serie A.