CURLING – Mondiali Junior B, Italia seconda e qualificata per i Mondiali 2023

Ottime notizie per l’Italia del curling giovanile, seconda nei Mondiali Junior B che valevano anche come porta d’accesso ai Mondiali Junior A 2023 che si terranno in Germania dal 25 febbraio al 4 marzo. Gli Azzurrini guidati da coach Marco Mariani, coadiuvato dal torinese Alberto Pimpini, si sono arresi solamente alla Cina nella finale per la medaglia d’oro (7-2 per gli asiatici il punteggio) ma hanno comunque centrato l’obiettivo più importante in palio nella trasferta in Finlandia, dove hanno saputo cogliere ben nove successi consecutivi prima dell’atto conclusivo.

I pinerolesi Stefano Gilli e Francesco Vigliani (insieme ai compagni Giacomo Colli, Simone Piffer e Francesco De Zanna) saranno dunque protagonisti nella prossima avventura dei Mondiali Junior A. L’Italia si è qualificata insieme ai cinesi e alla Turchia terza classificata, raggiungendo nell’elite del curling giovanile Scozia, Germania, Canada, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti e Corea.

Dal 15 al 19 dicembre toccherà, sempre sul ghiaccio finnico di Lohja, al quintetto femminile che vedrà anche le pinerolesi Rebecca Mariani e Lucrezia Grande combattere con lo stesso obiettivo dei maschietti: centrare il podio per qualificarsi ai Mondiali Junior A.