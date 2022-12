BEA Chieri - Serie D. Giusto atteggiamento, ma Cuneo supera i Leopardi

Partenza lampo per i padroni di casa, che difendono forte e segnano in contropiede, ma i Leopardi cercano in tutti i modi di rimanere attaccati alla partita.

Nel secondo periodo i cuneesi non si fermano, continuando ad allungare il vantaggio fino al 43-21 di fine primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia, con un Isaia incontenibile per i padroni di casa, i Leopardi onorano la partita per tutti i 40 minuti, ma i 2 punti vanno ai ragazzi di coach Lelli.

«È stata una gara difficile contro una squadra di livello, la cosa positiva è stata l’atteggiamento – commenta coach Dabbene – metteremo in campo la stessa intensità per la partita di questa domenica contro Alba»

GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI SSDRL 73-43

Parziali (25-14, 43-21, 61-34)

CHIERI: Orsi, Quagliotto 12, Ferrone Ric. 6, Ricciardo, De Mita (C) 5, Ratto L. 4, Bertoglio 4, Bianco 3, Bergese L. 3, Borgiattino 3, Campagnoli 3, Lafiosca. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Bergese S.

CUNEO: Isaia (C) 24, Bruschetta 14, Rosso 10, Manfredi 9, Tamagno 6, Cani 4, Capelli 2, Massa 2, Zuppanelli 2, Comotti, Saladini. All. Lelli