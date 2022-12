Cascina Capello lotta contro Santena, ma non basta

Cascina Capello ha incontrato in trasferta il Ser Santena, formazione a pari punti in classifica in piena lotta play off.

Primo set lottato dove Cascina Capello la spunta solo ai vantaggi 26-24.

Nel secondo e terzo set purtroppo il Santena alza gli scudi a muro e fa la voce grossa in battuta piegando le ragazze di coach Piras (25-17 25-21).

Nel quarto set capitan Caretto e compagne non ci stanno ad uscire sconfitte dal PalaSer e riescono a spuntarla di nuovo ai vantaggi 27-25 e a giocarsi tutto al tie break.

Purtroppo questa iniezione di fiducia dura poco e Cascina Capello ricade sulle battute delle avversarie che non lasciano scampo. Il set si chiude sotto il domino del Santena.

Il commento di coach Piras: «Purtroppo cadiamo sotto una serie di servizi che ci tagliano le gambe, porto a casa però una crescita a livello mentale che era mancato in alcune precedenti partite, ora subito in palestra per lavorare»