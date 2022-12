Incisa la partnership tra il Cuneo Volley e La Targa

“Un mestiere, una passione!”, questo il motto dell’azienda La Targa, con sede a Cuneo in C.so Guglielmo Marconi e un punto vendita anche su Saluzzo. Precisione e dedizione, le prime qualità che hanno riscontrato i nostri ragazzi, Simone Parodi e Tim Köpfli , nella visita aziendale presso la sede produttiva cuneese insieme al direttore generale del Cuneo Volley, Davide Bima .

«Mi lega una lunga amicizia con il direttore generale, Davide Bima, in cui ho piena fiducia. Avendo giocato per diversi anni a pallavolo, abbiamo deciso di sostenere la serietà del progetto che ben si sposa con la nostra a livello aziendale. L’obiettivo è veder crescere insieme la realtà del Cuneo Volley» - Danilo Ballatore, titolare La Targa.

La Targa è una realtà solida e all’avanguardia, che si sviluppa su molte tipologie produttive per poter offrire sempre la soluzione ottimale. Specializzati nella produzione di targhe incise, timbri, incisione laser, stampa digitale e premiazioni (ogni tipo di trofeo, targa, medaglia).

La loro passione è offrire, da ormai due generazioni, un servizio umano che aiuti il cliente a scegliere quello che più si adatti alle sue esigenze sia commerciali che personali.

Tutto ciò che è incidibile, stampabile da La Targa lo realizzano, garantendo al privato ed in primis alle aziende tutte le esigenze di stampa, dalle targhe per matricola alle grafiche adesive.