Novipiù Monferrato Basket: il recap settimanale del settore giovanile

Settimana ricca di appuntamenti per il Settore Giovanile della Novipiù Monferrato Basket.

Continua la cavalcata dell'Under 14 Gold che batte sia Moncalieri che Sisport Torino continuando il suo percorso super positivo all'interno del girone della prima fase. L'Under 17 Eccellenza vince un match su due. Con la Junior Casale finisce 100-35 mentre il derby con Derthona Basket si rivela una partita pazzesca. Servono tre tempi supplementari per decretare la squadra vincitrice. Alla fine sono i leoni ad avere la meglio: 100-104. 31 punti per Luparia, 24 per Ravioli. Manca di un soffio il colpaccio l'Under 15 Silver. A Ornavasso finisce 58-56 per i padroni di casa. Niente da fare per l'Under 17 Gold di Gabriele Longo. Nonostante l'accesissimo supporto del tifo con Omegna non riesce suggellare il successo. Vince invece l'Under 19 della CB Team: con Moncalieri finisce 26-91.