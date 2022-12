GreenTour: al via la Sei Miglia di Natale

Un appuntamento ormai consolidato. Un’occasione unica per praticare sport, pensare alla salute, salvaguardare l’ambiente e donare. Sport, salute e ambiente, d’altronde, sono le colonne su cui poggia fin dalla sua nascita il progetto GreenTour by giannonesport.com. Un circuito di attività podistiche che, nel suo triennio, ha devoluto una parte del bilancio per ampliare il verde torinese. Greentour torna con slancio per chiudere il 2022 con la Sei Miglia di Natale. Il prossimo 18 dicembre nella modernissima cornice del Parco Dora, atleti agonisti, amatori, camminatori e famiglie si daranno appuntamento alle ore 8, insieme per l'UGI. La prima partenza, 6 miglia competitiva (circa 10 km), è prevista alle ore 9:30; a seguire la partenza della 6 miglia non competiva e della 5 km (family run). Al termine delle gare sarà previsto un ricco ristoro per accogliere TUTTI gli atleti sotto la tettoia del Parco Dora. Medaglia per tutti i Finisher.

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 15 dicembre a questo link o in store presso il negozio Giannone Sport di corso Regina Margherita 221, con pagamento tramite bonifico, carta di credito, Paypal o Satispay. La quota d’iscrizione è 15 euro sia per la gara competitiva che per la 6 miglia non competitiva (agevolazioni sulla quota di iscrizione ridotta a 10 euro per gruppi/società ogni 10 iscritti; per Studenti Universitari e Forze dell'ordine, ambedue categorie in possesso del tesserino in corso di validità); 10 euro, invece, per i partecipanti alla Family Run 5 km; 5 euro, per gli under 20 che partecipano alla Family Run 5 km. Ricco pacco gara con GADGET (uno a scelta tra zainetto tecnico OPPURE t-shirt tecnica GreenTOur in tessuto ECO; OPPURE guanti, OPPURE manicotti tecnici), pettorale con chip monouso. L’iscrizione, inoltre, assicura il rilevamento cronometrico delle proprie prestazioni tramite tecnologia Bibtag. Prevista assicurazione di gara r.c. , assistenza medica, deposito borse, ristoro finale. Una parte del ricavato dell'iscrizione verrà devoluta a UGI.