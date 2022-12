Il Cuneo Volley pronto ad accogliere nuovi soci

Il momento è arrivato! Come anticipato negli scorsi mesi, fin dalla presentazione della stagione 2022/23, il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo che vede nella serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo la sua prima squadra, si prepara ad accogliere nuovi soci, imprenditori e appassionati, nella compagine societaria. La governance del Cuneo Volley apre all’aumento di capitale con l’emissione di quote a terzi dell’importo di 2.000€ cadauna. Agli imprenditori che già durante la scorsa stagione avevano espresso la volontà di entrare a far parte del progetto in maniera più attiva e a coloro che si sono aggiunti nel frattempo, vogliamo comunicare che da oggi è possibile. Cosa c’è di meglio di un “Caffè con il Presidente” per ricevere tutte le informazioni necessarie per entrare a far parte della società biancoblù?

«Negli ultimi mesi molte persone si sono avvicinate alla nostra realtà, dimostrando interesse a far crescere il nostro progetto. Il mondo dello Sport e in particolare della Pallavolo cambierà. La riforma dello sport entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione e per affrontare al meglio i campionati futuri e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati il supporto di una base di soci, competenti e appassionati, sarà fondamentale. Stiamo lavorando su diversi fronti, portando avanti attività sportive e non solo. Vorrei condividere la visione imprenditoriale con chi è interessato ad entrare in società, non stiamo cercando solo quote economiche ma in particolare persone in grado di aiutarci a sviluppare e far crescere il nostro progetto, che deve portare lustro a tutta la città» - ha dichiarato il presidente Gabriele Costamagna.

Vuoi prendere un “Caffè con il Presidente” e scoprire le attività che porterà avanti il Cuneo volley? Puoi scrivere a ufficiostampa@cuneovolley.it per concordare un appuntamento.