Serie B - Campus/LRB dà il benvenuto a Lamine Camara

Novipiù Campus Piemonte è lieta di dare il benvenuto a Lamine Camara!

Centro classe 2004 di 214 cm e 93 kg è nato in Congo ed è arrivato in Italia nel 2021 alla Next Step Academy di Rapallo. Nel 2021-22 ha disputato con la canotta del club ligure i campionati di Under 19 Gold e Serie C Siver e nel 22-23 U19 Gold e Serie C Gold.

Novipiù Campus ha acquisito a titolo definitivo Lamine Camara a partire dal dicembre 2022 ed ha sottoscritto col giocatore un accordo quinquennale.

«Abbiamo preso questo ragazzo per continuare a perseguire gli obiettivi della società – così l’Amministratore Delegato Giovanni Teppa – e l’idea di Novipiù Campus è quella che i giovani cestisti possano crescere in un gruppo di qualità ed in un ambiente formativo, non solo in campo, ma anche fuori. In quest’ottica Lamine è molto interessante come prospetto per la pallacanestro e vogliamo accompagnarlo però nel suo sviluppo di atleta parallelamente a quello di ragazzo. Sicuramente ha prospettiva, dovrà però lavorare molto per crescere».

Il Direttore Sportivo di Novipiù Campus, Edoardo Bergui, presenta così l’arrivo del nuovo atleta: «Siamo felici di accogliere Lamine. Si tratta di un ragazzo che ha enormi potenzialità e su cui dobbiamo lavorare molto, ma con cui crediamo di poter fare un percorso importante di crescita. Nonostante l’altezza, ha piedi veloci e buona tecnica per la sua età e non poniamo limiti all’obiettivo da raggiungere. Sarà il suo impegno e il lavoro che faremo con lo staff a dire dove potrà arrivare nella sua carriera. Siamo pronti a scoprirlo insieme. Per il buon esito di questa trattativa ci tengo a ringraziare la società Next Step, ed in particolare il Presidente Massimiliano Bozzola, e l’agente Nemanja Zivanovic».