Il pregara di Carugate vs Autosped Castelnuovo

Ultima trasferta del 2022 per l’Autosped che va a far visita alla Dimensione Bagno Carugate (sabato 17 ore 20,30), reduce da due importantissimi successi consecutivi esterni sui campi di Trieste e Bolzano (sponda Bcb); vittorie che hanno proiettato le lombarde in zona playoff e che testimoniano della delicatezza e della difficoltà dell’impegno che attende le ragazze di Molino sabato.

La società della Martesana ha cambiato molto nel mercato estivo, a partire dalla guida tecnica con Colombo (già nello staff lo scorso anno e con precedenti sia a livello maschile che femminile con Cantù, Bernareggio e Valmadrera ) a sostituire Cesari nel ruolo di head coach; molte anche le novità anche per quanto riguarda il roster anche se le uscenti Tulonen, Canova, Laura Meroni, Grassia e Lavezzi sono state adeguatamente rimpiazzate.

Nel ruolo di centro infatti, a sostituire la finlandese che era risultata una delle migliori straniere del passato campionato tanto da meritare l’ingaggio da parte di Lucca in A1, è arrivata la comunitaria Iva Belosevic, reduce da una importante esperienza quadriennale negli Usa con l’università di Texas Rio Grande (Ncaa1); la croata sembra essersi già bene inserita negli schemi della squadra e le cifre fin qui accumulate (12 punti e 10 rimbalzi di media) ne sono la più chiara testimonianza.

Le altre new entry sono la guardia Cassani, proveniente dalla B (Varese) ma già in A2 sia con il Geas Sesto che proprio con la squadra varesina di cui era anche la capitana e la macedone Ivona Kozhobashiovska, per anni in forza ad Alghero (B Sardegna) e lo scorso anno in doppio tesseramento anche a Sassari (A1). Un altro volto nuovo, annunciato in estate, era quello dell’ex Umbertide Federica Giudice che però finora non è ancora giocato partite con la formazione milanese.

Le conferme invece riguardano capitan Diotti, alla settima stagione in maglia biancazzurra, che oltre a dettare i tempi di gioco in cabina regia, dividendo le responsabilità con le più giovani Usuelli ed Osmetti (anche loro riconfermate), risulta essere, al momento, la migliore marcatrice di Carugate, la guardia Nespoli (dal vivaio Geas) e le ali Baiardo e Faroni; a chiudere la rosa una gruppo di giovani della cantera tra cui sta trovando buoni spazi, ad esempio, l’interessante 2005 Andreone. Una squadra assai pericolosa dal perimetro, grazie alle numerose bocche da fuoco di cui può disporre, ma che sa farsi valere anche nel pitturato grazie soprattutto alle doti che Belosevic ha mostrato in questa prima parte di stagione.

L’ultima uscita delle giraffe, contro la Pallacanestro Bolzano, ha chiaramente messo in evidenza come non esistano partite facili in questo campionato e che ogni avversaria è in grado di creare problemi e grattacapi se, dall’altra parte, la concentrazione e l’intensità non sono sempre ai massimi livelli. Mancano solo 3 giornate alla fine del girone di andata e sebbene la qualificazione alle finali di Coppa Italia sia ormai stata raggiunta, anche con l’avallo ufficiale della matematica, sarebbe comunque un peccato fermarsi proprio ora, con il traguardo ad un passo.

Vero è che i problemi di infermeria hanno costretto alcune giocatrici a restare sul parquet per più tempo di quanto magari si fosse ipotizzato a tavolino e quindi ora può cominciare ad affiorare, in qualche atleta, un po’ di comprensibile stanchezza ma, visto il frangente, è necessario stringere i denti ancora per una decina di giorni, in attesa del meritato riposo previsto nella sosta natalizia.

Tra l’altro proprio sabato potrebbe ritrovare il campo, per qualche minuto, anche Giulia Rulli e questa sarebbe sicuramente una buonissima notizia per coach Molino che non solo potrà contare sulle indiscutibili qualità della capitana biancorossa ma avrà anche a disposizione una importante rotazione in più di cui poter usufruire.