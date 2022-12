La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 avanza agli ottavi della CEV Challenge Cup

Molte le novità all’ingresso in campo rispetto al match del giorno precedente. Bregoli conferma nel sestetto Mazzaro, Rozanski e Spirito, lanciando titolari Morello, Storck, Butler e Villani; dall’altra parte della rete le novità sono la diagonale Dabrowska-Szymanska e la centrale Stefanik.

Il primo set scivola via veloce e senza sussulti. Subito avanti 10-2 su servizio di Storck, le chieresi raggiungono i 10 punti di vantaggio sul 15-5 (Butler), toccano il +13 punti sul 23-10 (Rozanski) e chiudono 25-12 alla prima palla set Rozanski.

Un po’ più combattuta la seconda frazione che comunque vede Chieri sempre in vantaggio e quasi sempre in controllo: 7-4 (Butler), 10-5 (Rozanski), 12-9 (Dudek), 17-10 (Rozanski), 21-14 (Villani). Sul 24-16 il Legionovia annulla due palla set, quindi i quattro tocchi ospiti su attacco di Villani concludono la frazione 25-18 dando la qualificazione alle ragazze di Bregoli.

Nel terzo set c’è spazio da subito per Fini e dal 3-2 anche per Garreau. Il punteggio è ben presto incanalato a favore delle padrone di casa. Il distacco cresce con l’andare degli scambi fino all’ace di Rozanski che conclude set e partita sul 25-15.

Fra le statistiche finali spicca il 51% di attacco di Chieri contro il 28% del Legionovia. Da un punto di vista individuale le migliori realizzatrici sono Villani (15), Storck (12) e Rozanski (12).

Per conoscere l’avversaria degli ottavi di finale Chieri dovrà attendere fino alla gara di ritorno dell’altro sedicesimo fra Nantes e Panathinaikos, in programma mercoledì 21 dicembre. Nell’andata giocata ieri le greche hanno vinto 3-1.

Legionovia S. A.-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Parziali (12-25; 18-25; 15-25)

LEGIONOVIA S. A.: Dabrowska 1, Szymanska 2, Stefanik 3, Ortiz 5, Dudek 8, Jedut 1; Kulig (L); Mras, Duda 4, Mazenko 1. All. Kowal; 2° Kowalczyk..

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Morello, Storck 12, Mazzaro 3, Butler 6, Rozanski 12, Villani 15; Spirito (L); Fini (2L); Garreau 2. N. e. Bosio, Grobelna, Weitzel, Cazaute, Nervini. All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Morimov (Bulgaria) e Tomec (Slovenia).

NOTE: presenti 210 spettatori. Durata set: 20’, 27’, 22’. Errori in battuta: 10-13. Ace: 1-6. Ricezione positiva: 39%-61%. Ricezione perfetta: 27%-33%. Positività in attacco: 28%-51%. Errori in attacco: 7-4. Muri vincenti: 6-5.