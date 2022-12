Una delegazione del Team e' stata ospite dei ristoratori: Coniugi Porzio, Mauro e Daniela, sulle colline del Monferrato presso la Trattoria La Serignola, dove la passione per il ciclismo si tocca con mano e al tavolo dei convenuti anche l'Ing. Slawinski fisico matematico che recentemente ha partecipato agli studi preparatori per il record dell'ora di Filippo Ganna. Un convivio condito di aneddoti, ricordi e prospettive a tema il ciclismo a 360° e naturalmente Overall Tre Colli.