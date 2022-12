Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Si avvicina l’ultimo impegno in trasferta del 2022 della Bertram Derthona, che sfiderà la Givova Scafati domenica 18 dicembre alle ore 20.30 alla Beta Ricambi Arena.

A presentare le caratteristiche e le individualità dei prossimi avversari è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli: «Come due settimane fa a Verona, andiamo a giocare sul campo di una neopromossa. Scafati è una squadra in grande forma, reduce da tre vittorie consecutive, tra cui l’ultima ottenuta sul campo della Virtus Segafredo Bologna. A guidare la Givova c’è Attilio Caja, veterano del campionato che, sin da subito, ha mostrato le qualità di cui dispone. In cabina di regia agisce Julyan Stone, un giocatore che conosco molto bene avendolo allenato due anni a Venezia. Si tratta di un play di 2 metri, grandissimo difensore e giocatore di squadra. La guardia è David Logan, che non ha bisogno di presentazioni: è un eccellente tiratore da tre punti. Come ala piccola giocano Lamb, lo scorso anno a Pesaro, e Rossato, che dopo la vittoria della A2 è riuscito a ritagliarsi un ruolo anche in Serie A. Il ‘4’ titolare è Pinkins, già visto in Italia a Casale Monferrato e Torino: giocatore energico, dotato di ottime mani e atletismo. A completare il quintetto c’è Thompson, bravo a fare tutte le cose di cui la squadra ha bisogno. Dalla panchina escono due italiani come Monaldi, che conosco avendolo allenato quattro anni tra Chieti e Pesaro, e De Laurentiis, ex di giornata, che assicurano profondità in caso di necessità, e Okoye, che gioca sia da ‘3’ che da ‘4’ ed è già stato visto in Italia soprattutto a Varese, dove è stato allenato da Caja. Il settimo straniero a roster, che può entrare nelle rotazioni, è Butjankovs».