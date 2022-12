Chieri ’76 prepara la trasferta contro Perugia

L’ultimo impegno di campionato prima di Natale porta la Reale Fenera Chieri ’76 al PalaBarton di Perugia, per la sfida alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia. L’incontro, valido per la dodicesima giornata, si giocherà domenica 18 dicembre con fischio d’inizio alle ore 20.30 e diretta televisiva su Rai Sport.

La trasferta umbra rappresenta per Chieri la quarta partita in otto giorni dopo tre consecutive al PalaFenera, quella di campionato perso 1-3 con Bergamo e le due vittorie per 3-0 nella Challenge Cup contro il Legionovia. Matematicamente qualificate alla Coppa Italia grazie ai risultati arrivati dagli altri campi domenica scorsa, le biancoblù sono a caccia di 3 punti preziosi anche per consolidare il quinto posto in classifica. Chieri però avrà di fronte una squadra altrettanto determinata nel cercare una vittoria importantissima in ottica salvezza oltre che per il morale.

Negli otto precedenti (due in A2 e sei in A1) Chieri ha vinto sei volte. Curiosamente, è la prima volta che in A1 le due squadre non si affrontano nella prima giornata di campionato. Tre le ex, tutte di parte chierese: Claudia Provaroni, Anastasia Guerra e Martina Armini.

A fare il punto alla vigilia della gara è Maja Storck.

Maja, Chieri giocherà a Perugia la sua quarta partita in otto giorni. La tua analisi del vostro momento?

«Con Bergamo avevamo iniziato molto bene la partita ma non siamo riuscite a mantenere il livello. Penso che una delle ragioni sia stata la stanchezza, diverse di noi erano raffreddate e malaticce, così le energie erano ridotte al minimo. Dall’altro lato Bergamo ha giocato davvero bene e meritato la vittoria. Tuttavia per noi è stato un campanello d’allarme. Sapevamo che ci aspettava una settimana importante e che ognuno di noi doveva concentrarsi sul proprio lavoro e sulle proprie basi, non soltanto nel gioco ma anche in allenamento. In settimana si è vista un’ottima mentalità e lo abbiamo dimostrato in entrambe le partite di coppa. Pur con diversi cambi in campo abbiamo mantenuto alto il livello e penso che questo sia davvero un punto di forza della nostra squadra».

Che partita ti aspetti a Perugia?

«Per quel che ho visto finora dalle partite di Perugia, hanno centrali decisamente forti, quindi immagino che una delle chiavi sarà servire bene, togliere questa opzione e metterle in difficoltà. Poi come sempre dovremo concentrarci sul nostro gioco e sui nostri punti di forza, e sono sicura che potremo fare bene».

Come sta andando questa tua prima esperienza in Italia, con Chieri?

«Mi sto davvero divertendo! Abbiamo una grande squadra e lo staff è super professionale e supporta tutti. Ho già imparato tantissimo in allenamento e sono sempre felice di poter avere una possibilità in campo e provare ad aiutare la squadra. Al di là della palestra, adoro ovviamente il cibo (ride) e anche che le persone siano tutte così gentili e amino così tanto la pallavolo. E adesso che è arrivata la neve mi sento ancora di più a casa!».