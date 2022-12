Novipiù Monferrato Basket in trasferta ad Agrigento per l’ultima gara del girone di andata

La gara contro la Moncada Energy Agrigento sarà l'ultima valida per il girone di andata del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde, in programma al PalaMoncada di Porto Empedocle domenica 18 dicembre alle ore 18.

GLI AVVERSARI

La Fortitudo Agrigento è tornata in Serie A2 vincendo il campionato di Serie B, ma la compagnie siciliana vanta una storica tradizione cestistica con lunga militanza in Serie A2. Il tecnico Devis Cagnardi, la passata stagione a Bergamo, torna a sedere sulla panchina della Fortitudo dove era già stato nelle stagione 19-20. Il GM Christian Mayer non ha voluto stravolgere il roster che ha trionfato in Serie B, scelta che fino ad ora ha ripagato con 5 vittorie su 11 partite. Coach Cagnardi ha portato con se l'esterno Matteo Negri, Lorenzo Ambrosin è arrivato in Sicilia da Scafati per i playoff ed è stato confermato anche per questa stagione. I due americani scelti nelle posizioni di guardia e ala forte sono rispettivamente Daeshon Francis con 12.1 punti di media e Kevin Marfo con 13.9 punti di media, entrambi rookie e ben inseriti nel sistema di gioco di Agrigento. Della vecchia guardia sono confermati il capitano di lungo corso Albano Chiarastella, il play Alessandro Grande, Cosimo Costi e l'estone Mait Peterson.

La Novipiù Monferrato Basket ha ritrovato finalmente il successo dopo l'ottima prestazione contro Urania Milano in casa. Formenti e compagni sono consapevoli di andare ad affrontare una trasferta delicata, contro una squadra che ha saputo raccogliere la maggior parte dei punti proprio fra le mura amiche. Servirà una prestazione solida, del collettivo e attenta per tutti i 40 minuti di gioco per tornare da Agrigento con i preziosi due punti.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Domenica sarà una partita interessante, contro un avversario che torna in A2 dopo due stagioni, e dopo aver vinto il campionato di B. Agrigento gioca una pallacanestro particolare e differente rispetto alla media, con grande ritmo, grande gioco senza palla e intensità difensiva. Sul loro campo riescono ad esprimersi al meglio. Dovremo farci trovare pronti e approcciare la partita in modo un po' diverso dalle altre».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.