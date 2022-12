FIGURA - Campionati italiani Junior: Ghezzo oro bis, anche Barucchi e Buttiero sul podio

Ottime notizie per il pattinaggio di figura piemontese dai campionati italiani in corso di svolgimento in questo fine settimana alla Intercable Arena di Brunico

16 . 12 . 2022 20:41 2 min

Nella categoria Junior Women a trionfare per il secondo anno consecutivo è stata Amanda Ghezzo, stellina dell'Ice Club Torino che conquista dunque un nuovo alloro dopo i numerosi trionfi dell'ultimo decennio. La giovanissima classe 2010 ha superbamente rimontato dall'ottava posizione che aveva conseguito nello Short Program, toccando quota finale di 148,16 punti e battendo la talentuosa lombarda Elena Agostinelli. Podio che parla torinese anche per quel che riguarda il terzo gradino: bronzo, infatti, per Giulia Barucchi (sempre Ice Club) che ha soffiato di misura la medaglia ad Anita Gemelli e Anna Bodrone, entrambe portacolori della PAT Torino al quarto e quinto posto, a configurare un'alta classifica quasi interamente a tinte sabaude. «Sono contento per i risultati di Ghezzo e Barucchi – le parole di Edoardo De Bernardis, allenatore (insieme a Renata Lazzaroni) e coreografo delle due pattinatrici targate Ice Club – hanno dimostrato grinta, impegno e una sana voglia di vincere. Sono giovanissime e hanno davanti a loro il tempo per crescere e continuare a migliorarsi». Non meno emozionante è stata la competizione al maschile che ha invece incoronato Matteo Nalbone su Tommaso Barison, secondo classificato. Sprazzi di gloria anche per i pattini piemontesi: la sfida per il bronzo ha premiato il dodicenne Aiden Buttiero (CUS Torino) davanti a Nikita Dossena (Ice Club Torino). Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

