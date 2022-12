Importante convocazione per Nicholas Errica, play-guardia aggregato alla Serie A e nel roster della formazione del Derthona Basket che disputa la Serie C Gold e il campionato Under 19 Eccellenza.

Il giocatore classe 2005 è stato selezionato dal CT Andrea Capobianco tra i 18 atleti che prenderanno parte al raduno della Nazionale Under 18 che si svolgerà a Novarello dal 27 al 29 dicembre 2022.

A Nicholas, arrivato a Tortona in estate, vanno i complimenti di tutto il Club.